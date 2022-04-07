/690741/بعد-3-سنوات-إعلان-البريد-المصري-منحوت-من-منافسه-بتغيير-الموديل

حالة من الجدل أثيرت بعدما طرح البريد المصري اعلانه الثاني الذي يخوض بطولته كموديل للإعلان الهضبة عمرو دياب، ولكن رغم شعبية الفنان الكبير، إلا أنه لم يستطع إخفاء الخطأ الفادح الذي قام به البريد المصري في إعلانه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أزمة إعلان البريد المصري في رمضان 2022

أعاد البريد المصري رمضان 2022 في إعلانه الثاني، طرح فكرة إعلان منافسه “شركة DHL”، الذي طرحته منذ ثلاث سنوات، وكان الإعلان من بطولة لاعب كرة القدم محمد صلاح ويدور حول ابتعاد العالمي محمد صلاح عن السوشيال ميديا لمدة 7 أيام، ليظهر بعدها صلاح ويقارن بين الرسائل التي كانت تصله من الجمهور عبر السوشيال ميديا، والرسائل التي أستلمها من شركة DHL وأتت هي الأخرى من الجمهور خلال فترة غيابه عن مواقع التواصل الإجتماعي.

فكرة إعلان شركة DHL في 2019

وأوضح صلاح خلال إعلان DHL أن الهدايا والكلمات التي استلمها من الجمهور عن طريق شركة DHL كانت بالنسبة له أقيم بكثير من تعليقات الجمهور على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي.

فكرة إعلان البريد المصري في رمضان 2022

وبعد 3 سنوات، طرحت شركة البريد المصري نفس فكرة الإعلان مع استبدال محمد صلاح بالفنان عمرو دياب، دون تغييرات في المضمون الإعلاني إلا بلمسات بسيطة في إشارة منها انها طورت خدماتها مع تطوير الفكرة الذي قدمها منافسها منذ 3 سنوات.

الفرق بين إعلان البريد المصري في رمضان 2022 وإعلان DHL في 2019

وكان الفرق بين إعلان البريد المصري 2022 وإعلان DHL، هو ان الأول اقتصر على استلام عمرو دياب هدية جمهوره، أما عن إعلان محمد صلاح 2019 هو إهداءاته للجمهور الذي استلم منهم الهدايا والتي وصلت لهم أيضا عن طريق شركة DHL.

إعلان عمرو دياب في رمضان 2022

يذكر أنه حقق إعلان عمرو دياب الأول في رمضان 2022 الذي قدمه للبريد المصري، نجاحات ساحقة للهضبة، اذ انقلبت السوشيال ميديا على رشاقتها وشبابه الذي يتمتع به رغم كبر سنه، فضلا عن حيويته التي بثها للجمهور في الإعلان، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول الإعلان وصور عمرو دياب مشيدين بالهضبة الذي لطالما يعشقه العديد.