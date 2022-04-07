/690740/النائب-الصافي-عبد-العال--زيادة-مساحة-الأرض-المنزرعة-بنحو-مليون-فدان-إنجاز-حقيقي-يحسب-للرئيس-السيسي

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الجهود الوطنية المتسارعة في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي في مساحة الأراضي المنزرعة، خطوة رائدة للأمام من جانب الدولة بتوجيهات قيادتها السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت لها انعكاسات حقيقية في الواقع بعدما أكد المركز الاعلامي للحكومة رسميًا، زيادة مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بنحو 8.9 مليون فدان قبل 8 سنوات في عام 2014.

النائب الصافي عبد العال: زيادة مساحة الأرض المنزرعة بنحو مليون فدان إنجاز حقيقي يحسب للرئيس السيسي

دوت الخليج

وأضاف عبد العال، في تصريحات له اليوم، أن الدولة حريصة على زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبني نظم حديثة في الري، وهو ما يظهر في العمل الجاري اليوم، لاستصلاح 5 ملايين فدان جديد ومن خلال عدد من المشروعات الضخمة منها تنمية سيناء والدلتا الجديدة، ومستقبل مصر الزراعي وغيرها.

وأكد عضو البرلمان، على أن زيادة المساحة المنزرعة بقرابة مليون فدان، إنجاز حقيقي لأنها تتواكب مع وقف التعديات على الأرض الزراعية وتجريم ذلك، وبما يعني التقدم للأمام وزيادة المساحات المستصلحة خلال الفترة القادمة.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن هذا الإنجاز يتزامن مع تواصل العمل في المشاريع العملاقة لتشييد الطرق والكباري والبنية التحتية، وهو ما يصب في النهاية لصالح المواطن المصري.