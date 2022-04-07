رفع 125 طن قمامة بمحافظة بني سويف

في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية.
دوت الخليج
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشفن بمحافظة بني سويف، برئاسة حماده راضي، جهودها في ملف النظافة حيث تم رفع أكثر من 125 طن من القمامة والمخلفات بشوارع المدينة، والتي تضمنت شارع البنك الأهلي وصلاح سالم والقيسارية والسد العالي وبورسعيد ومصطفى كامل والاستقلال والجيش وعماد الدين والشيخ غنيم والشيخ زهران والجمهورية والظاهر والكروم والترعة الفشنية والبحر الأعظم، إضافة إلى جمع القمامة المنزلية بالقرى.
رفع مستوى النظافة وتجميل رالقرى
وقامت الوحدة بتطبيق الإجراءات المنفذة حيال ما تم رصده بقرية الفنت الغربية وزرابي الحيبة من وجود إشغالات ومخلفات، حيث تم توجيه حملة لرفع مستوى النظافة والتجميل وإزالة إشغالات الطريق العام بالقريتين، فضلا عن تحرير عدة إنذارات ومحاضر لمخالفات بيئية وإشغال طريق.
توزيع 850 كرتونة
من جانب آخر، تابعت الوحدة المحلية لقرية تلت لليوم الثالث على التوالي توزيع 850 كرتونة مواد غذائية من المساعدات العينية على الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالقرى التابعة، ضمن حياة كريمة وبالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، للتأكد من وصول تلك المساعدات لمستحقيها، واستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
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