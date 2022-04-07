بمشاركة أكثر من 9000 متطوع.. قوافل"وصل الخير" توزع 350 ألف كرتونة ضمن (حملة المليون) من مؤسسة حياة كريمة

/690733/بمشاركة-أكثر-من-9000-متطوع--قوافلوصل-الخير-توزع-350-ألف-كرتونة-ضمن-حملة-المليون-من-مؤسسة-حياة-كريمة

تعلن مؤسسة "حياة كريمة" عن نجاح قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" في توزيع ٣٥٠ ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

دوت الخليج

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولي بالرعاية، وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

قوافل "وصل الخير" توزع 350 ألف كرتونة ضمن (حملة المليون) من مؤسسة حياة كريمة

حيث استطاعت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة والبالغ عددهم ٨٥٠ فرقة في كافة محافظات الجمهورية بإجمالي تخطي (٩٠٠٠) متطوع في توزيع ٣٥٠ ألف كرتونة من العدد المستهدف للحملة وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية علي الفئات الأولي بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التوزيع في ٢٤ محافظة وهم (القاهرة – الجيزة - القليوبية- الإسكندرية - البحيرة - المنوفية -كفر الشيخ -دمياط -بورسعيد - الإسماعيلية - السويس -الشرقية - الفيوم -بني سويف -المنيا - أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الغربية - الوادي الجديد- مطروح).

وفي سياق متصل تقوم فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" بدور كبير في حملة المليون كرتونة، بالإضافة الى جهود ومتطوعي الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات ، وذلك لتحديد الفئات المستحقة، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها علي المستحقين في كافة المحافظات خلال شهر رمضان.

الجدير بالذكر أن قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة"، تأتي في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي; من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.