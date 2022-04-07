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دوت الخليج

«حرصا على أمن وسلامة المُستهلكين»..حماية المستهلك يستدعي بعض موديلات السيارات فى مصر للفحص

١- بعض سيارات سيات اتيكا موديل ٢٠٢٠ ، وذلك لفحص وتغيير بدال الفرامل إذا لزم الأمر .

٢- بعض سيارات سيات اتيكا موديل ٢٠١٨، وذلك لفحص وتغيير ماسورة التكييف إذا لزم الأمر.

٣- بعض سيارات سيات ليون موديل ٢٠١٥، وذلك لفحص وتغيير ترس الكامة ، يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً منا على أمن سلامة المُستهلكين كإجراء وقائى .

وأطلق الجهاز خط ساخن للشركة المالكة 《 19178، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

وكان المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، قال أنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاته كندر بسبب ماتم تداوله على وسائل الاعلام العالميه بعد تسجيل عدد من الاصابات بمرض السالمونيلا فى اوروبا تصل الى ٦٣ حاله تسمم فى بريطانيا ، قامت الادارات المعنيه بضبط ورقابة الاسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشيكولاته المذكوره لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وأوضح حسام الدين، رئيس الجهاز أنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل او بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة انتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الاصابه بمرض السالمونيلا الا أن هذا الاجراء يهدف الى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من اى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين

وقال رئيس الجهاز، أن تشغيلات الانتاج المشكوك فيها تم انتاجها فى بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر الا أنه لايمكن التهاون فى التأكد من ان أى منتج بالأسواق المصريه لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين، مضيفا أنه سيتم الاعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزيه لوزارة الصحه تطبيقا لمبدأ الشفافيه