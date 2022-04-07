/690728/التنمية-المحلية-12-ألفا-و400-مشروع-وفرت-123-ألف-فرصة-عمل-على-مستوى-المحافظات

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى بأسم وزارة التنمية المحلية، على أن المشروع القومى للتنمية المحلية " مشروعك" ساهم فى تنفيذ 12 ألف و400 مشروع بأجمالى قروض بحوالى 2 مليار و218 ألف مليون جنية على مستوى 27 محافظة مصرية منذ بدء العام المالى الحالى.

دور المشروع القومى للتنمية المحلية " مشروعك" فى توفير فرص عمل فى المحافظات المصرية

وأضاف الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المضاع على قناة اكسترا نيوز، على أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير 123 ألف فرصة عمل حقيقية على مستوى كافة المحافظات المصرية، موضحا أن المشروع القومى للتنمية المحلية ساهم منذ الربع الثانى عام 2015 وحتى الأن فى توفير 190 ألف مشروع بأجمالى قروض تتجاوز 22 مليار و600 مليون جنية مصرى.

وتابع إلى أن محافظة المنيا قامت بتنفيذ حوالى 22 ألف مشروع بقروض 2.6 مليار جنية ، مما ساهم فى توفير 137 ألف فرصة عمل، موضحا أن سوهاح تأتى فى المرتبة الثانية بعد المنيا من حيث تنفيذ المشروعات، ثم تأتى البحيرة ثم الدقهلية، تم تأتى محافظة الشرقية المرتبة الخامسة

ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خلال برنامج "مشروعك" على التدخلات فى المراكز المستهدفة فى إطار المرحلة الأولى من المبادارة الرئاسية حياة كريمة، مما ساهم فى توفير فرص عمل لسكان هذه القرى المستهدفة.

وأشاد بجهود وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لخلق تنمية محلية اقتصادية على أرض هذه القرى المستهدفة من خلال مساهمة "مشروعك" فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بالمحافظات المستهدفة فى برنامج صعيد مصر والممثلة فى سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا ، بالأضافة إلى فرص تيسر الحصول على التراخيص لإنشاء مجمعات حرافية واستخراج تراخيص تشغيل المحلات التجارية.

اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد على ان اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور محورى فى تنمية عجلة الانتاج فى مختلف المجالات، مضيفا أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورؤية الدولة المصرية 2030 فى هذا الاطار لتشجيع هذه المشروعات وفكر ريادة الأعمال، مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدولة المصرية.