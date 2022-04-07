/690726/سوهاج-تحرير-250-محضر-مخالفات-مرافق-خلال-شهر-مارس
شنت الاجهزة الامنية والتنفيذية بمحافظة سوهاج عدد من الحملات لازالة المخالفات ورفع الاشغالات، تنقيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وإزالة أية تعديات على حرم الطرق، ومنع العشوائيات.
دوت الخليج
حيث حررت شرطة المرافق بالتعاون مع الوحدات المحلية 250 محضر مخالفات مرافق خلال شهر، وضبط 4558 من المضبوطات المتنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع الاشغالات، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع .
المحاضر تنوعت ما بين 163 محضر إشغال الطريق العام
وأوضح العميد شادي عبد اللطيف رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج أن المحاضر تنوعت ما بين 163 محضر إشغال الطريق العام، و 43 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 44 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و 236 إزالة فرش فاكهة وتندات مخالفة، وضبط 11 منشأة بدون ترخيص بالإضافة إلى عدد من المضبوطات المتنوعة .
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