/690722/وفاة-آلاء-حامد-مدربة-الجودو-بنادي-الشمس-في-المركز-الأولمبي

توفت اليوم الخميس، آلاء حامد مدربة الجودو بنادي الشمس والمنتخب، خلال تواجدها في معسكر المنتخب المقام حاليا بالمركز الأولمبي في المعادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تعمل آلاء مدربة ضمن الجهاز الفني للمنتخب، وتعرضت للوفاة بشكل طبيعي أثناء تواجدها داخل فندق المركز الأولمبي في المعادي.

في وقت سابق، تلقى الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بريد إلكتروني رسمي من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يفيد برفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى وأحقيته في المشاركة في النشاط الدولى لرفع الأثقال، وذلك بعد قيام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتكثيف جهودهم في استيفاء كافة المتطلبات والتي تمت من خلال العديد من المخاطبات مع الاتحاد الدولى لرفع الأثقال ومنها سداد الغرامات الموقعة على الجانب المصرى.

وتكثف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية في الوقت الحالي جهودها بشأن سرعة انهاء إجراءات مشاركة منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال والمقرر أقامتها بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 5 حتى 15 ديسمبر 2021.

كأس العالم للشباب بأوزبكستان

وأعلن البطل الأولمبي محمد إيهاب أنه تعرض لفحص المنشطات قبل المشاركة في بطولة العالم بأوزبكستان، وكان محمد إيهاب قد انتهي من فترة الإيقاف على اتحاد رفع الأثقال.