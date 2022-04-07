عاجل- تخفيف المناهج.. أول إجراء من وزير التعليم (كتاب دورى)

جدة - نرمين السيد - مع تواصل مطالبات أولياء الأمور عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تخفيف المناهج بجعل الوحدة الأخيرة من كل مادة للاطلاع فقط، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا صحفيا أكدت فيه استمرار تدريس المناهج حتى نهايتها.





وتداول أولياء الأمور هشتاج: "الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط، نعم لتخفيف المناهج"، قائلين إن الفترة المتبقية على نهاية الفصل الدراسى الثانى وتزامنها مع شهر رمضان المبارك، لا تتناسب مع حجم المناهج، الأمر الذى يضطر المعلمين للإسراع فى شرح الدروس، وبالتالى لا يتمكن التلاميذ من التحصيل بالشكل المناسب كما لا يتبقى أمامهم وقت كاف للمراجعة.

وقالت إحدى أولياء الأمور: "ياريت توصولوا صوتنا، الفترة المتبقية قليلة جدا والمناهج كبيرة"، وقالت أخرى: "الدراسة فى شهر رمضان صعبة على الطلاب ومفيش وقت للمراجعة ياريت الوزير يستجيب لينا".

وفى مقابل هذه الدعوات أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 7 بتاريخ 6/4/2022، بشأن ضوابط تنظيم امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021-2022، والذى وجه فيه باستمرار تدريس المناهج طبقا لخطة التوزيع المعتمدة من السلطة المختصة، كما شدد على المديريات التعليمية بالالتزام بجميع المواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسى والتى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقا للخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى لعام 2021-2022، تنتهى أيام الدراسة الفعلية فى المدارس بنهاية شهر أبريل الجارى، وتبدأ الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 مايو، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.، تليها امتحانات الدبلومات الفنية فى 21 مايو 2022، ثم امتحانات الثانوية العامة يوم 11 يونيو 2022.

وفى تصريح صحفى سابق له، علق الدكتور طارق شوقى، على مطالبات أولياء الأمور، قائلا إن حذف أو تعديل أو إلغاء أجزاء من المناهج، من شأنه إلحاق الضرر بالطلاب أولا؛ لأنه يعيقهم عن الوصول لمخرجات التعلم المطلوبة منهم، خاصة أن المناهج تبنى على بعضها البعض من عام دراسى إلى آخر، وبالتالى كان يجدر بالأسر المطالبة بزيادة التحصيل الدراسى لأبنائهم وليس تخفيف المناهج.

وبالنسبة للصف الرابع الابتدائى، الذى يطبق عليه نظام التعليم الجديد 2.0، قال الوزير إن مقررات هذا الصف وبالتحديد فى مادتى العلوم والرياضيات، لا يمكن الحذف منها لأنها علم تراكمى يبنى عليه ما سيدرسه الطلاب خلال العام المقبل، كما أن الكتب المقدمة للطلاب تتناسب مع الفترة الزمنية للفصل الدراسى الثانى

وفى أكثر من مناسبة، قال وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسى فى مصر قصير للغاية مقارنة بباقى الدول، حيث يصل إلى 108 أيام مقابل 180 يوما فى دول أخرى، وفى اليابان على سبيل المثال تصل مدة العام الدراسى إلى 11 شهرا، ويتواجد التلاميذ فى المدارس فى الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، بينما فى مصر يشكى أولياء الأمور من طول فترة الدراسة ويطالبون بإجازات وحذف وإلغاء للمناهج.

ومع تطبيق نظام التعليم الجديد 0.2، الذى بنيت مناهجه وفقا للمعايير الدولية، أصبح هناك مشكلة مستمرة بين طول المناهج وأيام الدراسة الفعلية، حتى اضطر الوزير فى أحد الأعوام، وقبل تفشى جائحة كوفيد-19، لبدء الدراسة بالنسبة للطلاب الذين يطبق عليهم النظام الجديد مبكرا بنحو 10 أيام مقارنة بزملائهم فى الصفوف الأخرى.