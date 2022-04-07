وزيرة التضامن الاجتماعى توجه بإنقاذ أطفال وكبار بلامأوى فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلامأوى بمحافظة المنيا لإنقاذ الطفل ا.ك.ر 4 سنوات، وتبين من دراسة حالته أن الطفل فى حالة لايرثى لها وتم عمل اللازم لتهدئة الطفل وعمل التدخلات اللازمة، كما أن الطفل لايعلم شيئا عن أسرته، فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية والصحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إيداع الابن بدار التربية للبنين بالمنيا.

كما قام الفريق بإنقاذ الطفل م.ح أ 17 عاما وهو من محافظة المنيا وتبين من خلال دراسة حالته أن الطفل كان يتناول بعض العقاقير فى الشارع وتم التنسيق مع الإسعاف ونقله لمركز السموم بمستشفى المنيا وتم استقبال الحالة ولكن بعد فحص الحالة من الأطباء أفادوا بأن الحالة يجب نقلها لمركز سموم مستشفى المنيا الجامعى وتم عمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وفى تلك الأثناء وجد الفريق منشورا على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى بمحافظة المنيا صورة لابن متغيب من المنزل تم التواصل مع الارقام المذكورة فى المنشور، حيث وجد أنها والدة الطفل والتى أفادت بأن الابن من ذوى الإعاقة خرج من المنزل وفى النهاية قام الفريق بتسليم الابن للأم والتعهد بحسن تربيته.

كما قام الفريق بإنقاذ المواطنة م.ع 58 سنة وتبين من خلال دراسة الحالة أن المواطنة متواجدة بجوار مسجد الفولى بالمنيا، ثم انتقلت الحالة من مكانها أكثر من مرة تم التعامل معها أكثر من مرة فى محاولة للوصول لأى معلومات عن أسرتها.

وبالتنسيق مع محافظة المنيا ومديرية الشئون الصحية تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إيداعها بمستشفى الطب النفسى بصورة مؤقتة ثم الذهاب لمستشفى الجامعة لعمل تحاليل صورة دم كاملة واشاعات للاطمئنان الحالة وكذلك تم الذهاب لمستشفى الحميات بالمنيا لعمل مسحة كورونا ويقوم الفريق بمتابعة الحالة بمستشفى الطب النفسى.

وقام فريق وحدة جنوب الجيزة بإنقاذ الطفل م.خ 12عاما، حيث كان الطفل متواجدا بمنطقة مزلقان العرب وتم التواصل مع أسرته وبعد عمل جلسات متكررة تم تسليم الابن لأسرته والتعهد بحسن التربية.

كما قام الفريق بإنقاذ المواطنة ف.ع 63 عاما وتحقيق دمج أسرى لها بعد محاولات مع الأسرة بإقناعها بضرورة تواجد الحالة وبالفعل تم تسليم الحالة للأسرة وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة الحالة داخل الأسرة والاطمئنان عليها.

وقام فريق أطفال وكبار بلامأوى بالشرقية بإنقاذ الطفل ا.م 14عاما من مركز فاقوس وتبين من خلال دراسة حالته أن الطفل يعانى من الإهمال الأسرى وسوء معاملة الابن ويقوم بمسح السيارات والتسول وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم إيداع الابن بدار التربية للبنين بالشرقية، وفى نفس الإطار قام الفريق بإنقاذ الطفل ح.ش 9 سنوات متواجد بمنطقة الطالبية وتبين من خلال دراسة حالته ان الطفل يعانى من سوء معاملة الاب وعدم توفير الرعاية وقام الابن بالهروب من منزله بسبب قسوة الاب وشقيقته الكبرى وجاء إلى الزقازيق ويقيم بمسجد بجوار محطة القطار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إيداعه بدار التربية للبنين بالشرقية

وقام فريق وحدة شمال القاهرة بإنقاذ الفتاة ش.ع 27عاما متواجدة بعين شمس تم التنسيق والتحويل لجمعية الأكمل لتوفير عمل مع الإقامة بمشروع تدريب وتشغيل المرأة بالجمعية.

كما قام فريق وحدة شمال القاهرة بإنقاذ المواطن ح.م 60عاما وإيداعه بمؤسسة عقيلة السماع بحلوان بعد عمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة.