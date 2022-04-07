السيد القصير يشدد على التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية ورئيسى لجنتى الزراعة والرى بمجلسى النواب والشيوخ، بحضور مديرى الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعية واستصلاح الأراضى، والجمعيات الزراعية والتعاونية بالمحافظة.

وشدد القصير على مديرى الجمعيات الزراعية، بمواصلة ضبط منظومة توزيع الأسمدة، ومتابعة الكميات التى تصل من المصانع للجمعيات، وتحرى الدقة فى استلام الكميات والتأكد من وصولها للفلاح المستهدف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما أشار وزير الزراعة خلال اللقاء على أهمية التوسع فى توعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الرى الحديث، نظرا لأهميته، والفوائد التى تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول، لافتا إلى أن الدولة تقدم للمزارعين قروض بدون فائدة لمدة سداد تصل الى 10 سنوات، لتشجيع المزارعين للتحول الى نظم الرى الحديث، فضلا عن الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين فى هذا الشأن.



وأكد القصير ضرورة المتابعة المستمرة والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، والتصدى لها بكل حزم، والتكاتف وتكثيف الجهود، والمرور الدائم والمستمر، والرقابة، لرصد اى حالات وإزالتها فى المهد، وذلك باعتبار الرقعة الزراعة امن قومى، ومستقبل للأجيال المقبلة.

وتطرق الاجتماع الى المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنمية قرى الريف المصرى، مشيرا الى مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، التى تنشأها الوزارة حاليا، لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، والتى تشمل جمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، ومراكز إرشادية، لتقديم للخدمات المتكاملة للمزارعين.

كما وجه وزير الزراعة كل مسؤولى الوزارة بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والنزول إليهم فى الحقول والاستماع الى المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها على الفور.

ومن المقرر ان يتفقد وزير الزراعة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددا من المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة.