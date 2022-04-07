عاجل- حياة كريمة.. «وصل الخير» توزع 350 ألف كرتونة ضمن «حملة المليون» (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن نجاح قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" فى توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، وتزامنا مع شهر رمضان المبارك.





واستطاعت فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة والبالغ عددهم 850 فرقة فى كل محافظات الجمهورية بإجمالى تخطى (9000) متطوع فى توزيع 350 ألف كرتونة من العدد المستهدف للحملة وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية فى كافة محافظات الجمهورية، إذ تم التوزيع فى 24 محافظة وهم: (القاهرة – الجيزة - القليوبية- الإسكندرية - البحيرة - المنوفية -كفر الشيخ -دمياط -بورسعيد - الإسماعيلية - السويس -الشرقية - الفيوم -بنى سويف -المنيا - أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الغربية - الوادى الجديد- مطروح).



وفى سياق متصل، تقوم فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" بدور كبير فى حملة المليون كرتونة، بالإضافة الى جهود ومتطوعى الجمعيات القاعدية فى كافة المحافظات، وذلك لتحديد الفئات المستحقة، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التى تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها على المستحقين فى كل المحافظات خلال شهر رمضان.



جدير بالذكر أن قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة"، تأتى فى إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعى تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقرا، فى محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كل سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.