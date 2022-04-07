التضامن تعقد مؤتمرا لتوحيد الرسائل الدينية.. بحضور الأزهر والكنيسة

جدة - نرمين السيد - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مبادرة "وعى صحيح وإيجابى من أجل التنمية والحياة الكريمة" والذى يهدف إلى إخراج خطاب دينى وثقافى واجتماعى موحد ومتكامل، وتوثيق التعاون مع علماء الدين الإسلامى والمسيحى، لتعزيز الوعى المجتمعى من خلال توحيد رسائل التوعية بالمفاهيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية.





ويؤكد هذا البرنامج على أهمية تحريك الوعى الصحيح والإيجابى من أجل تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة المصرية، وتوفير الحياة الكريمة التى تليق بالمواطن المصرى.

حضر فعاليات إطلاق مبادرة "وعى من أجل التنمية والحياة الكريمة" الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ونيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثل نيافة البطريرك إبراهيم اسحاق أسقف الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعلماء الدين الإسلامى والمسيحى وأساتذة جامعة الأزهر وخدام الكنائس المصرية وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية.

البرنامج تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويأتى ذلك فى إطار توحيد رسائل التوعية الاجتماعية والدينية، القائمة على المعلومات العلمية الموثقة، وفق منهج حقوقى متكامل، وبمشاركة جميع المؤسسات الدينية، بما يساهم فى توحيد الوعى العام وتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الأسرة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أطلقت مشروع "وعى" الذى يتكون من 12 رسالة تهدف إلى تحسين الممارسات الإيجابية التى تُعلى من حقوق الأطفال والنساء وذوى الإعاقة بما يشمل صحة المرأة والطفل، والتربية الإيجابية، وإعلاء قيمة التعليم، ومناهضة ختان الإناث والزواج المبكر والاكتشاف المبكر للإعاقة والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، هذا ويؤكد البرنامج على حماية الشباب والنشء من العادات الخاطئة مثل تعاطى الإدمان والهجرة غير الشرعية.

وأوضحت القباج أن البرنامج يستهدف رجال الدين الإسلامى والمسيحى وقادة الرأى والفكر فى المجتمع المصرى، مع تركيزه، فى المرحلة الأولى، على مراكز وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 10 محافظات، ومن المخطط العمل على تكامل الحوارات المجتمعية التى يعقدها رجال الدين مع عمل الرائدات الاجتماعيات والجمعيات الأهلية والجهات الإعلامية، حيث يحتاج بناء الوعى الإيجابى لدى المواطنين، إلى جهد متكامل ومتواصل من عدة جهات تكمل بعضها البعض.

وتثمن الوزارة أهمية التغيير الاجتماعى والتطوير السلوكى للمجتمعات المحلية ليواكب أشكال التنمية فى البنية الأساسية الجارية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وتشمل رسائل التوعية، نشر الوعى بحزمة الخدمات الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية، والتوعية بإجراءات الحصول عليها، ومن بينها خدمات الاستشارات الأسرية، لحماية كيان الأسرة، وتعزيز حقوق الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية للأطفال، والحماية من الإدمان وعلاج المدمنين، والاكتشاف المبكر للإعاقة وتنمية مهارات الأطفال ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.

ويعقب التدريبات التى ستتم لرجال الدين، بحثا علميا ميدانيا، يقيّم أثر رسائل التوعية ويقيس مدى التحسن فى الوعى العام والاتجاهات والسلوكيات لدى الجمهور فى المناطق المستهدفة، بإشراف أساتذة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومن خلال عينات ممثلة للقرى المستهدفة، يختارها خبراء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشارك المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية فى إعداد الدليل الخاص بالمبادرة، وذلك بإضافة الرسائل الدينية، والاتفاق من خلال التدريب فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على الرسائل المتكاملة والموحدة وسيتم تحليل نتائج بحث أثر التوعية فى تغيير اتجاهات الجمهور، لتصب فى إعادة صياغة الرسائل والقيم المتضمنة.