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دوت الخليج

ونشرت صفحة مبادرة حياة كريمة على فيس يوم صورًا من صناديق المواد الغذائية لقوافل وصل الخير بمحافظة مطروح.

قوافل وصل الخير توزع صناديق المواد الغذائية على مراكز وقرى مطروح

وكتبت حياة كريمة: "الحمد لله قدرنا نوصل لكل مراكز المحافظة وغطينا القرى ووصلنا لأهالينا في أقصى الجنوب في واحة سيوة، وأقصى الغرب في مركز السلوم، وشرق المحافظة مركز الحمام".

وأعلنت المبادرة عن استكمال قوافل وصل الخير في بافي محافظات مصر.

كانت قد شاركت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع شباب البرنامج الرئاسي منسقي مبادرة حياة كريمة بالجيزة والواحات البحرية، على مدار يومين في توصيل هدايا الدولة المصرية، والرئيس السيسي للأهالي فى جميع قرى الواحات البحرية .

وقالت عضو مجلس النواب، أن الواحات البحرية أصبحت لها نصيب من كافة المبادرات الرئاسية، مضيفة” شوفت بعيني فرحة الناس الطيبة واحساسهم بإن بلدهم واقفة جنبهم وحاسة بيهم وسط أزمة الاسعار العالمية، وسمعت دعوات الناس لبلدهم بالاستقرار والأمان، شوفت ثقتهم اللي اتولدت من جديد بإنهم في الواحات البحرية والمناطق الحدودية مش بعيد عن المسئولين ودعم الدولة، فخرهم بإن الرئيس قام بتمكين شباب اصبحوا بيتحركوا في وسطهم وكتير شباب منهم طلب يتطوعوا معانا”.

وتوجهت غادة على نائبة التنسيقية بكلمة لأهالي الواحات، مشيرة إلى الاقتداء بمقولة الرئيس السيسي،” بأن هذه الهدايا ما هي إلا خيرا بلدكم لكم، لافتة إلى أن نواب للتنسيقية ومنسقي لحياة كريمة مكلفين بتوصيل دعم الدولة لمستحقيها ، دائماً في كتف بعض والدولة المصرية هي السند للاسر الاولى بالرعاية حتى نعبر معاً كافة التحديات العالمية في ارتفاع الاسعار.

كما وأعرب أحمد شعيب، منسق عام حياة كريمة بالجيزة، والدكتور أحمد السهلي، منسق حياة كريمة بمركز الواحات البحرية، والدكتور ايمن مرجان، منسق حياة كريمة عن سعادتهم لوجودهم في الواحات البحرية وتكليفهم بتوصيل هدايا الرئيس للأهالي، والتي تعتبر من خير البلد وأشاروا إلى إنها لن تكون الأخيرة حيث تنشأ المؤسسة قاعدة بيانات وتحدثها دوريا للجميع حتى يتسنى لها توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية بشكل دوري مساندة من الدولة لهم .