/690724/في-زيارته-لمستشفى-57357-الشعب-الجمهوري-بالجيزة-يقدم-الهدايا-للأطفال-ويتفقد-توسعات-المؤسسة-وطرق-العلاج-الحديثة

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بحضور أمين عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، زيارة ميدانية لمقر مستشفى 57357، وذلك من أجل رسم البسمة على وجوه الأطفال، وذلك في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي يقوم به الحزب، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي لمرضى مستشفى سرطان الأطفال 57357، وبحث آليات التعاون المشترك بين المستشفى والحزب .

دوت الخليج

الشعب الجمهوري بالجيزة يقدم الهدايا للأطفال ويتفقد توسعات المؤسسة وطرق العلاج الحديثة

وقد حضر الزيارة مجموعة من قيادات الحزب على رأسهم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري بمجلس النواب، المستشار أحمد حبيب، الأمين العام للحزب بالجيزة، جمال الشريف، الأمين المساعد لشئون التنظيم بالجيزة، الدكتور ناصر عدلي أمين مساعد لشئون العضوية بالجيزة ومنظم الفعالية، ومجموعة من قيادات الحزب بالجيزة .

وتضمنت الزيارة تفقد أقسام المستشفى العلاجية ومبانيها والمرور على الأطفال ورسم البسمة على وجوههم بتوزيع الهدايا القيمة واللعب عليهم والتقاط صور تذكارية معهم لمحاولة إسعادهم والتخفيف عنهم،إضافة إلى الاطمئنان على صحتهم .

وتفقد قيادات الحزب جميع أركان المؤسسة والاستماع إلى مراحل العلاج المتقدم الذي طرأ عليه تعديلات اختصرت العلاج إلى 6 جلسات فقط والتي ساهمت في رفع نسبة الشفاء من المرض إلى 72 % محققين إنجازا كبيرا على أرض الواقع، وفي نهاية الزيارة توجه الجميع بإرسال التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل قيادات الجيش والشرطة بمناسبة الشهر الكريم شهر البطولات العظيم .