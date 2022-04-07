/690723/ملايين-إعلان-عمرو-دياب-تفجر-انزعاج-المواطنين-من-تردي-خدمات-البريد

حالة من الجدل الواسع التي صاحبت الإعلان الخاص بالبريد المصري، والذي يظهر فيه النجم عمرو دياب، وسط حالة من الجدل الواسع التي تفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما رصده رواد مواقع التواصل الاجتماعي من "تناقض وتضارب صارخ" بين تكاليف الإعلان ومايروج له، وحقيقة الخدمات التي يقدمها البريد.

يرصد دوت الخليج حالة الاستنكار الواسعة التي ترجمها محامي بارز في بلاغ للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع هيئة البريد المصري، الذي يترأسه الدكتور شريف فاروق بتهمة إهدار المال العام، على خلفية إعلان عمرو دياب، وسط حالة جماعية من نشر التغريدات والمنشورات التي تشير إلى السوء الشديد الذي ضرب خدمات البريد المصري.

بلاغ رسمي

استقبل المواطنون البلاغ الذي قدمه أحد المحاميين ضد إعلان البريد الذي ظهر فيه عمرو دياب، بحالة من الحفاوة البالغة، نظرا لتضامن الآلاف من المواطنين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع مُقدم البلاغ فالذي دفع بأنه شاهد إعلان عمرو دياب والمفترض أنه دعاية لهيئة البريد المصري لكنه رأى أن الإعلان هو ترويج لشخص عمرو دياب.

حالة التأييد من المواطنين مع البلاغ الذي جاء ترجمة لمشاعر الغضب التي انتابتهم، جاءت بنبرة متوافقة مع محتوى البلاغ الذي قال فيه المحامي إن الشعب المصري يدفع الملايين من قوته في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأن الإعلان بالطريقة التي ظهر بها أبعدت الأنظار عن البريد المصري وسلَّطت الضوء على عمرو دياب فقط.

إهدار المال

نغمة عامة موحدة يكررها الآلاف يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بث الإعلان "لماذا إهدار المال العام على نجم بحجم عمرو دياب، في حين أن مكاتب البريد تأن مر الشكوى والتكدس أمام الجميع، والخدمات في انحدار متواصل"، وهو ماورد حرفيا في نص البلاغ الرسمي للمحامي الذي أشار إلى عدم وجود أي خدمات مقدمة من البريد المصري الذي يترأسه الدكتور شريف فاروق في الإعلان أو فروعه أو أرقام هواتف، وهو ما يؤكد التعمد في إهدار المال العام -على حد قوله-.

المحامي الذي عكس أصوات الناس والمواطنين العاديين، استند في بلاغه إلى أن القانون يعاقب مرتكب جريمة المال العام وفق نص المادة 116 مكررًا / أ والتي تنص على "يُعاقب كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد".

إهمال صارخ

تغرد هيئة البريد برئاسة الدكتور شريف فاروق خارج سرب "الجمهورية الجديدة" حيث جاء التقاعس والإهمال والسيل من شكاوى المواطنين ملازما لإسم هيئة البريد، وتحول الأمر من مجرد شكاوي من المواطنين بالإهمال الصارخ إلى بلاغ رسمي ورد فيه إن كان الإهمال ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس والغرامة ويُحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أهدرها، حيث طالب المحامي أيمن محفوظ، مقدم البلاغ، في ختام بلاغه المرسل إلكترونيًا برقم 162364 عرائض النائب العام بتحقيق موسع في الواقعة، واتخاذ اللازم قانونًا.

في ظل حالة الجدل الشديد والاستفزاز لمشاعر كل من تعامل مع البريد وعانى بطء الخدمات ووجد أمامه إعلان تكلف ملايين للمطرب عمرو دياب، لازلنا أمام معضلة كون الهيئة التي يترأسها شريف فاروق تغرق في المشكلات وتدير ظهرها إلى أبناء الشعب المصري، وتعاني الغياب الكامل للتطوير الواقعي وتكدس الشبابيك، وإغراق كبار السن وأصحاب المعاشات في المعاناة، وهو ماسبق وتجرمه طلبات برلمانية لاتتوقف تحمل شكاوى مريرة عن أداء هيئة البريد وتعالي قياداتها وغياب نجاحاتهم، حيث أدمن مسؤولو البريد "الوعود الكلامية"، وغابت مؤشرات على تحسين فعلي لـ"الأداء الصفري"، ولكن حضر النجم عمرو دياب