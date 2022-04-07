/690719/بعد-إثارة-ازمتهم-فى-مسلسل-فاتن-أمل-حربي-فاطمة-سليم-تقترح-إنشاء-منصة-إلكترونية-لشكاوى-السيدات-الممنوعين-من-نزول-الفنادق

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن جميع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة، أكدت أنه لا يوجد أى قرار أداري في كل المنشأت الفندقية يستهدف التمييز أو المنع لأي من المواطنين من حرية استخدام الفنادق، خاصة بعد إثارتها فى دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل “ فاتن أمل حربي”، موضحة أن المسلسل التلفزيوني تناول مشكلة عدم السماح للسيدات دون سن الـ 40 عاما من النزول للفنادق.

دوت الخليج

فاطمة سليم تقترح إنشاء منصة إلكترونية لشكاوى السيدات الممنوعين من نزول الفنادق

وأقترحت عضو مجلس النواب، على وزارة السياحة إنشاء منصة الكترونية لتلقي أي شكاوى ذات صلة بأي محاولة منع وتكون الوزارة حاسمة في تطبيق صحيح القانون ورفض أي صورة من صور التمييز.

وتساءل المجلس القومي للمرأة، عن وجود قانون أو قرار أو تعليمات تحظر علي الفنادق والمنشأت السياحية تسكين السيدات بمفردهن ؟، مضيفا لقد أثارت هذه المسألة الكثير من الجدل حيث أن بعض الفنادق فعليا كانت ترفض إقامة السيدات دون سن الأربعين بمفردهن بها.

وأكد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، أن منع السيدات من الإقامة بالفنادق بمفردهن يعد مخالفة لمبادئ الدستور المصري، و أن هذه الأفعال ما هي الا سلوكيات فردية من الأشخاص العاملين بتلك النُزل والفنادق ، وأنه لا يوجد اي قانون أو قرار أوتعليمات تنص علي ذلك.

كما أن وزارة الداخلية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢١) بياناً صحفياً نَفت فيه صدور أية تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بمنع السيدات اللائى تقل أعمارهن عن أربعين عام بالإقامة بمفردهن.

كما صدر بيان لوزارة السياحة و غرفة المنشآت السياحية أفادت خلاله أنه لا توجد أية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية بشأن منع السيدات دون الأربعين من الاقامه دون محرم.