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بمناسبة شهر رمضان الكريم ..

دعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ورؤساء اللجان العامة على إفطار الوفد والاحتفال بليلة القدر يوم 27 رمضان وتكريم حفظة القرآن الكريم ومن أعضاء الوفد من مختلف المحافظات.

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وينظم هذا الحفل النائبة الوفدية أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ وبالتعاون مع اتحاد المرأة الوفدية، وأعلنت النائبة الوفدية شروط المسابقة المخصص للأطفال وهي: من سن 6 سنوات حتى 13 عامًا، وهي مسابقة لأبناء حزب الوفد من جميع المحافظات.

الوفد ينظم المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم

وقالت النائبة الوفدية أمل رمزي إن المسابقة تجرى على حفظ: «القران الكريم كاملا - حفظ 15 جزء - حفظ 10 أجزاء -حفظ 5 أجزاء»، على أن تُقام المسابقة تحت إشراف علماء الأزهر الشريف: «الدكتور محمد وجيه أبو صالح - الشيخ إبراهيم حسنين عيسى».

وأوضحت النائبة الوفدية أن الجوائز المُقدمة للفائزين تشمل هدايا مادية وعينية قيمة للفائزين.

ومن المقرر أن يُقام حفل التكريم ليلة 27 رمضان بمقر حزب الوفد، ولمعرفة تفاصيل التقديم للمسابقة، برجاء التواصل مع مدير مكتب النائبة أ. زينب تليفون رقم / 01100540523.

وفد القنطرة شرق ينظم مسابقة حفظ القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان

وكانت قد أعلنت أعضاء هيئة مكتب لجنة الوفد بمركز ومدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية اليوم، عن تنظيم مسابقة الوفد لحفظ القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأكد السيد عبد السميع رئيس لجنة حزب الوفد بالقنطرة شرق سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية أن هذه المسابقة تتم تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للإعداد لتلك المسابقة تضم: محمد فكري الوزير ومحمد إمام وهلال كامل وهاني عوض من هيئة مكتب وفد القنطرة شرق وأئمة من إدارة الأوقاف.

وأوضح عبد السميع أن التصفيات تبدء في يوم 15 رمضان ليتم الإعلان عن أسماء الفائزين في احتفال تنظمه اللجنة بحضور قيادات الوفد، حيث يتم توزيع الهدايا وشهادات تكريم الفائزين.