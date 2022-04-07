/690714/برلماني-تحرك-الدولة-بتوجيهات-الرئيس-لملاحقة-تداعيات-الأزمة-العالمية-على-السوق-العقاري-شفافية-غير-مسبوقة

أشاد النائب عاطف عثمان كعربان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحالة الصراحة والشفافية والجرأة، التي تتبناها الدولة المصرية، أمام كافة القضايا والأزمات ومصارحة المصريين بالحقيقة ليتشارك الجميع في الحل. منوها بالأزمة العالمية التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ومنها مصر.

دوت الخليج

ونوه كعربان، في تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم، بالاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة آليات التعامل، مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، بحضور وزير الاسكان ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين. قائلا: إنها مواجهة كاشفة للحقيقية ونقاش صريح للأزمة وبالخصوص مع الارتفاع العالمي الكبير في أسعار الحديد والاسمنت.

عاطف كعربان: هناك توجيهات واضحة من الرئيس بتسهيل اجراءات التمويل العقاري

ولفت عضو مجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بمواصلة متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات، والتخطيط لعقد اجتماع مع كبار مصنعي الحديد والأسمنت.

وأضاف: فالدولة تتحرك لاستمرار الحفاظ على النمو العقاري والقطاع برمته، كما أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس بتسهيل اجراءات التمويل العقاري.

وتابع النائب عاطف كعربان أن هناك الكثير من الاقتراحات المطروحة من قبل المطورين العقاريين، ومن جمعية رجال الأعمال وغيرهم، تتمثل في رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية، وكذلك تفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص، وتأجيل سداد بعض الاقساط وكلها اقتراحات جادة وقوية، وهو ما يؤكد على الشفافية التامة والصراحة في التصدي لكل الأزمات.