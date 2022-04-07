/690713/وزير-شئون-المجالس-النيابية-وقيادات-الوزارة-تباشر-عملها-من-مقر-الوزارة-بالعاصمة-الإدارية

توجه اليوم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وبصحبته قيادات الوزارة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث بتفقد مبنى الوزارة بعد الانتهاء من كافة التجهيزات.

دوت الخليج

وزير شئون المجالس النيابية وقيادات الوزارة تباشر عملها من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

وعقب تفقد والقيادات المرافقة للمبني بالكامل، اجتمع الوزير بقيادات الوزارة والعاملين بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمقر، واستهل سيادته كلمته بتهنئة العاملين بالوزارة بمناسبة شهر رمضان المعظم وكذلك التهنئة ببدء العمل التجريبي وتطبيق مراحل الانتقال الفعلي للعاصمة وفق توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية. مؤكداً أن ما تحقق على أرض الواقع بفضل حكمة ووعي القيادة السياسية المصرية، وكذلك المتابعة المستمرة لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء.

ودارت خلال الاجتماع العديد من المناقشات، واستمع السيد الوزير إلى العديد من الآراء والأفكار حول تطوير العمل بالوزارة بما يتناسب والرؤية الحديثة. وأشار أنه رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية لتحقيق هذا الحلم، إلا أن مصر قد صمدت ونجحت في تخطي كل الصعاب وتغلبت على كل التحديات وأثبتت للعالم أجمع أنها قادرة قيادة وشعباً وحكومة على أن تكون في مصاف الدول الكبرى.

وأكد إلى أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة قد تم تجهيزه على أعلي مستوي من الكفاءة والجودة، وفق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، وأصبح مكاناً لائقاً بمصر لإدارة شئون البلاد.

وعقب الاجتماع توجه لمباشرة مهام عمله من المقر الجديد، ومتابعة كافة الإدارات في تنظيم وإدارة أعمالها، تمهيداً للانتقال بصورة كاملة، مؤكداً على ضرورة التواجد الأسبوعي بمقر الوزارة الجديد في غير أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ، إلى حين الانتقال الفعلي لجميع الوزارات.