إسكان الشيوخ : تناقش إنشاء شواطئ عامة لخدمة المواطن البسيط بمدينة الغردقة الأحد المقبل 

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دوت الخليج

مناقشة إنشاء شواطئ عامة لخدمة المواطن البسيط بمدينة الغردقة الأحد المقبل

كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها السابق، الاسبوع الماضي، الطلب المقدم من النائب محمود حمزة بشأن معاملة قري ريف الأسكندرية كباقي القري والنجوع بريف جمهورية مصر العربية بشأن استمرار أعمال البناء بها ،موجه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة ، والدكتور السيد القصير ، وزير الزراعة في الدولة المصرية ، واللواء محافظ الاسكندرية.

وافاد حمزة أن المزارعين في هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من اجل الاستثمار داخل الدولة و انما هي منازل داخل احوزة القرية تبنى فيها من طابقين الي ثلاثة طوابق لكل اسرة للعمل علي زواج الابناء بها ، مؤكدا علي أن هذه القري تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات و التنمية الزراعية من قبل الدولة داخل محافظة الأسكندرية و مديرية الزراعة و هيئة الاصلاح الزراعي و كلها تابعة الي وزارة الزراعة ، و لا يوجد داخلها وحدات سكنية لا تمليك ولا ايجار حتي يتم تسكين الأهالي بها، و بالتالي لا يوجد مأوي لهم ، مشيرا ان عملية وقف البناء امتدات الي تسطيب المباني القائمة فلا يستطيع أي مزارع تشطيب هذه الوحدات حتي يتمكن من استغلالها في عملية السكن فيها لابناءه و زويه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ " كل هذه الاسباب و غيرها يعاني منها الكثير من المزارعين و الفلاحين في ريف الاسكندرية ، من عدم القدرة علي ايجاد سكن لابنائهم أو زويهم أو حتي تشطيب السكن الموجود بالفعل ، بالاضافة الي الظلم الواقع عليهم من جراء التميز السلبي لدي الريف في الاسكندرية، دون باقي ريف الجمهورية مع توفير المقومات و الشروط التي يتضح منها ان هذه المناطق ريف من ترع و أرض زراعية و حظائر ماشية الي اخره ".