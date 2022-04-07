/690707/روسيا-سنواصل-المحادثات-مع-أوكرانيا-بناءا-على-مسودة-اتفاق-روسية-جديدة

قال وزير الخارجية الروسى لافروف، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس بثتها قناة العربية، على أن السلطات الأوكرانية طلبت إقامة اجتماعا بين الرئيس الروسى بوتين والرئيس الأوكرانى زيلينسكى لمناقشة إقليم دونباس والقرم، مشددا على أن هذا المقترح هو أمر غير مقبول نهائيا.

وزير الخارجية الروسى: سنواصل المحادثات مع أوكرانيا بناءا على مسودة اتفاق روسية جديدة

أعلن وزير الخارجية الروسى اليوم الخميس أن الوفد الأوكرانى قام بتقديم مسودة اتفاق جديدة لموسكو أمس الأربعاء من أجل حل الأزمة وإنهاء الحرب.

وأكد لافروف على أن الوفد الروسى سوف يواصل المفاوضات والمحادثات مع الجانب الأوكرانى، مضيفا أنه سوف يتم تقديم مسودة اتفاق روسية جديدة.

وشدد لافروف على أن أوكرانيا تسعى إلى تقويض المفاوضات والمحادثات بين الوفدين، مؤكدا على أن واشنطن هى من تدقع الرئيس الأوكرانى زيلينسكىإلى مواصلة القتال مع القوات الروسية.

أخر مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت صباح اليوم الخميس فى بيانها أن القوات الروسية استطاعت السيطرة الكاملة على بلدة سلادكودية فى إقليم دونباس شرقى أوكرانيا.

ومن جانبها كانت قد صرحت السلطات الأوكرانية اليوم أن روسيا تريد السيطرة الكاملة على إقليم دونباس أولا، مضيفة أن روسيا سوف تقوم بعد ذلك بتجديد هجومها على كييف.

وكانت قد شددت الرئاسة الروسية( الكرملين)، فى تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، على أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا والقوات الأوكرانية سوف تضر بمسار المفاوضات ومحادثات السلام بين الوفد الروسى والوفد الأوكرانى، مؤكدة على أن مشاركة الرئيس الروسى بوتين فى قمة العشرين المقبلة سوف تحددها الأحداث.

وكان قد أكد وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف بن راشد الزياني، فى مؤتمر صحفى له مع وزير الخارجية الروسى اليوم الخميس بثته قناة العربية، على أن دولة البحرين تقدر الدور الروسى فى بناء الأمن و السلم فى العالم.