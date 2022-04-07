بالأسماء.. أكاديمية البحث العلمى تنشر قائمة الفائزين بجوائز الدولة 2021

جدة - نرمين السيد - وفاز بجوائز النيل فى العلوم الدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد شقير أستاذ متفرغ بكلية الطب، وبجائزة النيل فى العلوم التكنولوجية المتقدمة الدكتور محمود أحمد عبد الغفار أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث.

والفائزون بجوائز الدولة التقديرية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021،وقيمتها 200 الف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، فى( مجال العلوم) هم الدكتور شعبان ابراهيم الاستاذ بمركز الفيزياء بمدينة زويل للأبحاث العلمية (العلوم الأساسية)، الدكتور ضياء خليل الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس(العلوم الهندسية)، وتم حجب 3 جوائز.

فيما فاز بجوائز الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة، الدكتورة الطاف مقار الباحث المتفرغ بالمركز القومى للبحوث (العلوم الأساسية)، الدكتورة منال حمدى السيد الاستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس (العلوم الطبية)، الدكتورة كريمة حجاج الاستاذ الباحث المتفرغ بالمركز القومى للبحوث (العلوم الهندسية)، وتم حجب جائزتين.

وحصل على جوائز الدولة للتفوق فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021، وقيمتها 100 الف جنيه وميدالية فضية وشهادة من الأكاديمية، فى (مجال العلوم)، الدكتور محمد دخيل الاستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان (العلوم الأساسية)،الدكتور عرفات معوض الأستاذ بكلية العلوم جامعة جنوب الوادى (العلوم الزراعية)،الدكتور كريم السيد الاستاذ المساعد بكلية طب الاسنان جامعة القاهرة (العلوم الطبية)، الدكتور محمد فرحات عثمان الأستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (العلوم الهندسية).

كما حصل على جوائز الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجية المتقدمة، الدكتورة رانيا حتحوت الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، الدكتور محمود فهمى على الصبحى الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة أسيوط، والدكتور محمد غانم الاستاذ بمعهد بحوث البترول.

وفاز بجوائز الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021 وقيمتها 50 ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية، فى مجال العلوم الدكتور أسامة حسن الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة المنصورة (العلوم الرياضية)، الدكتور عبده محمد الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة (العلوم الفيزيقية)،الدكتور أبوطالب فرج الباحث بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء مناصفة مع الدكتورعمرو السيد الباحث بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (العلوم الجيولوجية).

كما فاز بجوائز الدولة التشجيعية فى مجال( العلوم الكيميائية) الدكتور شتا محمد الأستاذ الباحث المساعد بالمركز القومى للبحوث، الدكتور صلاح أحمد الأستاذ الباحث المساعد بمعهد بحوث البترول، الدكتورة هالة محمود الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة عين شمس.

وفى مجال (العلوم البيولوجية) فاز الدكتور عمرو هاشم المدرس بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر، الدكتور السيد على المدرس بهيئة الطاقة الذرية، والدكتورة رويدا عبد الجابر الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة مناصفة مع الدكتورة شيرين متولى الأستاذ الباحث المساعد بالمركز القومى للبحوث.

وحصل على جوائز الدولة التشجيعية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات (العلوم الأساسية)، الدكتور وليد محمد الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بنى سويف، والدكتور عبد الرحمن إسماعيل الأستاذ الباحث المساعد بمعهد بحوث البترول مناصفة مع الدكتورة حنان عوض الله الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان.

وفى مجال (العلوم الزراعية) فاز الدكتور كمال يوسف المدرس بكلية الطب البيطرى جامعة أسيوط، الدكتور أحمد العليمى الباحث بالمركز القومى للبحوث، الدكتور عبد الله على الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، الدكتور عبد المنعم حسن المدرس بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية، الدكتور أحمد إبراهيم المدرس بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، الدكتور حسام الشيخ الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة، الدكتور أحمد السيد المدرس بكلية الطب البيطرى بمركز البحوث الزراعية بجامعة دمنهور، والدكتورة أمانى عبد الرحمن الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق.

وفاز بجائزتى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية الدكتور حازم رمضان الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، والدكتورة دينا أحمد الأستاذ الباحث بالمركز القومى للبحوث.

وفاز بجوائز الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021 فى مجال (العلوم الطبية) الدكتورة رانا محمد المدرس بكلية الصيدلة جامعة هيرتفورد شاير العاصمة الادارية، الدكتور على عبد الرحمن الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، الدكتورة وسام منصور الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، الدكتور عبد الله جبريل الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة الجامعة البريطانية، الدكتورة إيمان على الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، الدكتور محمد السيد المسيرى الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، الدكتور هلال حسين الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة أسيوط.

وفاز بجائزتى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الطبية الدكتور طارق بدير المدرس بكلية العلوم جامعة المنيا، والدكتور وجدى الدهنه الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ.

وحصل على جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021 فى مجال (العلوم الهندسية)، الدكتور أحمد عباس محمد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف المدرس بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد عبد الناصر محمود المدرس بكلية الهندسة جامعة أسوان، الدكتور كرار مصطفى الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة أسوان، الدكتور باسم عبد العزيز الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، الدكتور إبراهيم عبد السلام الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، الدكتور أبوالقاسم على الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة أسوان، وحصل الدكتور عبد الله شاهين المدرس بكلية الهندسة جامعة قناة السويس على الجائزة مناصفة مع الدكتور ضياء عبدالمنعم الأستاذ المساعد بكلية حاسبات ومعلومات جامعة بنها.

وفاز بجائزتى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية، الدكتور حمدى عبد العزيز عبد الجواد الأستاذ الباحث المساعد بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عمرو صالح المدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة.