بلا درجات- معلومات عن الاختبارات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريبا على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، اعتبارا من يوم الاثنين 18 أبريل المقبل ولمدة 4 أيام.





ويرصد الفيديو جراف التالى أبرز المعلومات عن اختبارات أبريل التدريبية لطلاب أولى وثانية ثانوى: وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رسالة للطلاب من الأقباط بشأن الامتحانات التدريبية للصفين الأول والثانى الثانوى المقرر عقدها. وقال الوزير فى منشور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "الأخوة الأقباط من طلاب الأول والثانى الثانوى، هذا تدريب اختيارى ولا نستطيع تغييره لضيق الوقت، ونقدم هذا التدريب فى وقت صعب استجابة لطلب الكثير من أولياء الأمور".

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