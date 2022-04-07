/690710/محمد-محمود-لبيب-تصدر-هاشتاج-كمل-ياسيسي-وإحنا-معاك-شهادة-ثقة-جديدة-للقيادة-السياسية

قال النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن تدفق عشرات الآلاف من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي، توتير، لإعلان دعمها الرئيس السيسي والتمسك بالأمن والاستقرار والانجازات في الوطن، شهادة جديدة على عصر الرئيس السيسي الذي حمى الوطن ولا يزال في ظروف عصيبة.

محمد محمود لبيب: تصدر هاشتاج «كمل ياسيسي وإحنا معاك» شهادة ثقة جديدة للقيادة السياسية

دوت الخليج

وأردف محمود في تصريحات له اليوم، أن تصدر "هاشتاج كمل ياسيسي إحنا معاك"، من جانب آلاف المغردين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف مدى إحساس الجميع بجهود القيادة السياسية المصرية ورؤيتها للمستقبل، ومجابهة كل التحديات لرفع راية الوطن خفاقة ومواجهة التحديات الصعبة.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن غضبه الشديد وغضب ملايين المصريين من الحملات الموجهة من الخارج ضد القيادة السياسية المصرية تحت زعم ارتفاع الأسعار، رغم أنها ظاهرة عالمية حتى داخل دول الاتحاد الأوروبي نفسه، وتفاقمت في أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية، كما أن هناك موجة تضخمية عالمية حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن "كمل ياسيسي وإحنا معاك"، انتفاضة شعبية جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حب القيادة السياسية الوطنية والشد على أيديها لمواصلة الإنجازات.

وكان الرئيس السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان".

وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.