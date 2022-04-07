محافظ الفيوم يفتتح مقراً جديداً للشهر العقاري والتوثيق

/690702/محافظ-الفيوم-يفتتح-مقرا-جديدا-للشهر-العقاري-والتوثيق

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس ، برافقه الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، المقر الجديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجامعة " فرع توثيق جامعة الفيوم"

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمستشار إيهاب سرور مدير المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمستشارين أحمد صابر، ويامن يوسف، وخالد عثمان بالمكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار وليد حامد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، ونواب رئيس الجامعة ، والدكتور عمرو العربي مدير عام التفتيش على مكاتب الشهر العقاري بالوجه القبلي، والأستاذ سعيد يوسف وكيل وزارة العدل، أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم.

أقسام الفرع الجديد للشهر العقاري والتوثيق بجامعة الفيوم

كما تفقد محافظ الفيوم، أقسام الفرع الجديد للشهر العقاري والتوثيق بجامعة الفيوم، من مكاتب إدارية ومكاتب الخدمات، التى تضم مكاتب التوكيلات العامة، والتصديق على التوقيعات، وتوثيق العقود بمختلف أنواعها، وشبابيك المعاملة المباشرة، والمعاملة غير المباشرة، وشباك البصمة الألكترونية وسحب البيانات، والخزينة ومكاتب الموثقين، وأكد المحافظ خلال تفقده للفرع الجديد على المحافظة علي المكتب، والاستغلال الأمثل لكافة خدماته التى يقدمها للمواطنين، خاصة أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة.

آليات العمل داخل الفرع الجديد

واستمع المحافظ لشرحٍ عن آليات العمل داخل الفرع الجديد والتى تضمن، استقبال متلقي الخدمة، والعمل من خلال الميكنة الحديثة والتحول الرقمي، وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر من خلال البصمة الألكترونية، وتزويد المكتب وكافة المكاتب بكاميرات المراقبة، مع تذليل العقبات أمام المواطنين وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد، فضلاً عن استعداد وزارة العدل لتوفير سيارات لتقديم خدمات الشهر العقاري للمواطنين، مثلما يحدث من توفير سيارات لخدمات السجل المدني من استخراج لبطاقات الرقم القومي وعدد من المحررات الرسمية.

محافظ الفيوم، أكد على ضرورة استعداد المحافظة لتوفير مواقع لإنشاء مقرات للشهر العقاري ومكتباً لتوثيق الخارجية، لافتاً إلى استعداد المحافظة لتوفير العمالة اللازمة لتشغيل تلك المكاتب، بناءً على التخصصات التى تحتاجها تلك المواقع الخدمية، في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، وفي ظل توجه الدولة لتخفيف الضغط على المكاتب العاملة بالفعل.

و أكد مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إلى استعداد الوزارة لفتح مقرات جديدة للشهر العقاري بالفيوم، وكذا العمل على فتح مكتباً لتوثيقات الخارجية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بفتح مكاتب عديدة، كما تم رفع كفاءة 213 مكتباً للشهر العقاري على مستوى الجمهورية.