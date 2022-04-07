/690697/طاقة-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائب-محمود-بكري-بشأن-إدراج-مادة-التربية-المناخية-في-برامج-التعليم-الأحد-المقبل

تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ،برئاسة النائب عبدالخالق عياد ،اجتماعها الأحد المقبل لمناقشة الأقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بكري بشأن إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم داخل الدولة المصرية .

دوت الخليج

إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم في مصر

كما تناقش الإقتراح المقدم من النائب محمد علي أبو حجازي بشأن "إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم الأساسي داخل الدولة .

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

مشروع القانون يهدف إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى الدولة المصرية وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها داخل الدولة، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة في مصر، قانون موحد وشامل يعمل علي تنظيم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين كامل ، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية داخل الدولة وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم ، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل داخل الدولة .

ويهدف القانون إلي رسم قواعد محددة وشاملة ومنظمة للعمل علي صناعة التأمين في الدولة المصرية ، كما يعمل علي تنظيم وتخصيص قواعد الإشراف والرقابة عليها في الدولة ، ليصبح بعد ذالك لدي السوق التأمين المصري لإول مرة ، قانون موحد ومنظم وشامل في تخصيص اليات الإشراف علي ممارسات نشاط التأمين في الدولة المصرية ، وبعد النظر للدور الرائد الذي تساهم بة صناعة التأمين في حماية الثروة القومية وينص القانون علي حماية ممتلكات المواطنين بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويعمل علي حفظ ثروتهم وممتلكاتهم داخل الدولة، ويساهم القانون في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها علي النحو الأمثل .

كما يهدف مشروع القانون إلي تنظيم أنشطة التأمين بشكل عام في الدولة المصرية والعمل علي إعادة التأمين، وما يرتبط به من كافة الخدمات علي نحو تفصيلي لدي المواطنين ، وتحتوي علي نظام حديثا للعمل علي نشاط تأميني واعد وهوا التأمين متناهي الصغر ، كما ينص علي ايراد نص عام حول التأمين الألزامي في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشأت وتخصيص محور للعمل علي تنشيط و تنظيم نشاط التأمين الخاص .