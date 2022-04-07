/690694/ثقافة-سوهاج-تبدأ-أولى-فعاليات-تنمية-الأسرة-المصرية-بجرجا

نظم قصر ثقافة سوهاج أمسية ثقافية ضمن فعاليات المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية، بقرية البربا بمركز جرجا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بسوهاج .

دوت الخليج

وقال جلال أبو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج، أن الفعاليات بدأت بمحاضرة من ممثلي الأوقاف و الكنيسة حول كيفية تنظيم الأسرة وأضرار الزيادة السكانية، كما تم توعية نساء القرية بالقضايا السكانية المختلفة، والصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن الفعاليات شملت أيضا عرض فنى لفرقة قصر ثقافة سوهاج للإنشاد الديني.

الأغاني والأناشيد الدينية منها

وشملت الفعالية افتتاحية " اللهم صلى على محمد"، ثم عدد من الأغاني والأناشيد الدينية منها " رمضان كريم "، و " إيه العمل يا أحمد، و " المسك فاح"، و " قمر سيدنا النبي "، و "الله على نور رسول الله "، وغيرها من الفقرات الدينية المتنوعة .