 القوى العاملة : تعيين 29 شابا والتفتيش على 232 منشأة عمالياً بالوادي الجديد

/690706/القوى-العاملة--تعيين-29-شابا-والتفتيش-على-232-منشأة-عماليا-بالوادي-الجديد

دوت الخليج

ويأتي ذلك ممن خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 112 من راغبى العمل، وتوفير 22 فرصة عمل .

وأشار وزير القوي العاملة، إلي أن المديرية قامت باستخراج 45 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، و26 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

تعيين 29 شابا والتفتيش على 232 منشأة عمالياً بالوادي الجديد

ولفت إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 70 ألفاً و 343 جنيهاً لـ 59 عاملاً من المسجلين ، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

و من جانبه، قال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 232 منشأة ، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر منشأة مخالفة ، وعقد 5 ندوات توعية للعاملين حضرها 47 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 53 منشأة ، وإعادة التفتيش على 84 منشأة، أسفر عن تحرير 20 محضر، والقيام بـ 3 حملات تفتيشية، وعمل 19 قياس ميدانية ، وبحث 2 شكوى .

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية، بالإنتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرب ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، والانتهاء من 2 دورة تدريبية لـ 17 متدرب ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول و التفصيل والحياكة بمركز حسن حلمي ، فضلاً عن الانتهاء من 2 دورة تدريبية لـ 30 متدرب ومتدرب على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات بتمويل من المحافظة .