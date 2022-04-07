/690703/تداول-25-سفينة-حاويات-وبضائع-العامة-بميناء-دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياد، أن الميناء استقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

وأشار المركز الإعلامي للميناء، في بيان اليوم الخميس، أن الميناء غادرته 8 سفن أخرى ، بلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 4 آلاف شاحنة.

تداول 25 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

وأوضح المركز الإعلامي، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1408 حاويات مكافئة، الواردة 622 حاوية مكافئة ، فى حين بلغت حاويات الترانزيت 2133 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن الصادرات من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و605 أطنان ، شملت 15 ألفا و695 طن فوسفات ، و8 آلاف و310 أطنان يوريا و 5600 طن مولاس .

وكما أشار إلى أن واردات البضائع العامة بلغت 45 ألفا و491 طنا، تضمنت 7 آلاف و579 طن حديد ، و2553 طن خردة ، و19 ألفا و 525 طن قمح ، و724 طن خشب زان ،و8089 طن ذرة و7021 طن ابلاكاش.

وأضاف المركز الإعلامي للميناء، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2543 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86 ألفا و 623 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 164 ألفا و327 طنا