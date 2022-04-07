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أكد المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، علي تداول 2318 طن بضائع عامة ومتنوعة، و299 شاحنة، و43 سيارة ملاكي.

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، في بيان لها اليوم، أن حركة الصادرات شملت تداول 1554 طن بضائع عامة ومتنوعة و192 شاحنة و9 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 764 طن بضائع عامة ومتنوعة و107 شاحنات و34 ملاكي.

تداول 2318 طن بضائع عامة و299 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "دليلة" بحمولة 27 شاحنة و15 ملاكي، والسفينة "الرياض" بحمولة 4 شاحنة و17 ملاكي، وغادرته السفينة "دليلة" بحمولة 86 شاحنة و3 ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 47 شاحنة و5 ملاكي، والسفينة NEW LADER فارغة متجهة إلى عرض البحر.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان"، وغادرته السفينتان "سيناء" و"عمان"، حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 688 طن بضائع عامة و 76 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و2 ملاكي، وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1554 طن بضائع عامة و1 ملاكي.

تداول 8886 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

وكان قد أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، علي انتظام الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصول ومغادرة 10 سفن اليوم بينها 4 سفن وصول، و6 سفن، فضلا عن تواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له أمس، أن مواني الهيئة شهدت تداول 8886 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 363 شاحنة، و 74 سيارة، و يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وأشار إلي أن حركة الصادرات شملت تداول 1595 طن بضائع عامة ومتنوعة، و194 شاحنة، و8 سبارات ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 7291 طن بضائع عامة ومتنوعة، 169 شاحنة، و66 سيارة ملاكي.