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/690705/وزارة-الداخلية-تواصل-فعاليات-المرحلة-الـ22-من-مبادرة-كلنا-واحد-لتوفير-السلع-الغذائية-بأسعار-مخفضة-تصل-إلى-60
تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % .
دوت الخليج
وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة« كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 60 %
تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك..مواصلة فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر لمدة ثلاثون يوماً إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.
وأضافت الوزارة، أن عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.
على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .
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