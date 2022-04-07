/690701/لينك-موقع-رئاسة-مجلس-الوزراء-لتلقي-شكاوى-المواطنين-٢٠٢٢

حرصت الحكومة المصرية على خلق قناة اتصال بينها وبين المواطنين، وذلك للوقوف على المشاكل والعقبات التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، ولتوصيل أصواتهم إلى المسؤولين.

دوت الخليج

وأتاح مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي الشاكاوى من قبل المواطنين وكذلك متابعتها، عبر الموقع الرسمي والبوابة الإلكترونية الذي أطلقته الحكومة.

وتتفاعل الحكومة مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات من قبل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على الوصول إلى حل لها وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، وذلك لإزالة أسباب الشكوى المقدمة .

طريقة تسجيل الشكاوى الحكومية ٢٠٢٢

ويتساءل كثير من المواطنين عن طرق تقديم الشكاوى إلى الحكومة، والتي تأخذ أكثر من شكل، من بينها البوابة الإلكترونية أو الخط الساخن.

ويمكن للمواطنين الراغبين في تقديم أي شكاوى، الدخول على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحد، والتسجيل على الموقع، وتقديم الشكوى أو الإستغاثة التي يرغب المواطن في توصيلها إلى حكومة، وذلك عبر الرابط التالي (منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة)

بعد ذلك يمكن متابعة شكواك لحظو بلحظة، من خلال الدخول على موقع مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين،

الخط الساخن لتقديم الشكاوى ٢٠٢٢

كما أتاح مجلس الوزاء طرق أخرى لتلقي الشكاوى، وذلك عبر الخط الساخن رقم 16528 ، والذي تم ربطه بموقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحد، ويمكن من خلال الإتصال على الخط الساخن لتقديم الشكاوى، تسجيل المشكلات التي يواجهها المواطن، حيث يقوم أحد الموظفين بالرد على صاحب الشكوى، والذي يقوم بتسجيها وربطها بالموقع الحكومي.

ويكون لكل شكوى رقمًا خاصًا، يمكن صاحب الشكوى من متابعة شكواه لحظو بلحظة، ومتابعة حلها من قبل المختصين.

وتضمن لك منظومة الشكاوى الموحدة، سرية البيانات، وعدم الإفصاح عنها لأي شخص كان،إضافة إلى سرية الشكوى.

وكانت منظومة الشكاوى الموحدة قد صدرت بقرار جمهوري رقم 314 لسنة 2017، حيث ألزم القرار جميع الوزارت والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوي وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها.