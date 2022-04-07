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قالت وزارة الخاريجة، أن جمهورية مصر العربية، تابعت اليوم ٧ أبريل الجاري، باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

دوت الخليج

الخارجية: إنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية يعبر باليمن إلى بر الأمان والاستقرار

وأوضحت الوزارة، أن مصر رأت في هذه الخطوة تطورًا هامًا ترحب به لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني-يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.

يذكر ان الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، التقي بالمستشار السياسي لرئيسة المفوضية الأوروبية "فرناندو جوميريز، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين لاسيما في أعقاب الزيارة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة من قمة الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي التي عقدت يومي ١٧ و١٨ فبراير ٢٠٢٢، وما تخللها من لقاءات رفيعة المستوى مع مسئولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الشركات الأوروبية الكبرى.

وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك في ضوء الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري للتعاون سواء على مستوى الشركات الأوروبية وجذب الاستثمارات أو على مستوى التعاون الحكومي، في مجالات التحول الأخضر والرقمنة والنقل الذكي والبنية التحتية، خاصة في ضوء ما يحققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو تعد الأعلى على مستوى المنطقة رغم تداعيات الجائحة العالمية.

كما ركز الاجتماع على أهمية تعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، في ضوء وضعية مصر كمركز لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة، سواء الجديدة والمتجددة، وفي قطاع الغاز الطبيعي المُسال، أو الطاقة النظيفة بما في ذلك إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.