وزير النقل يتابع اعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي

<<<وزير النقل يتفقد عدد 2 كوبري بعرب الرمل /أجهور بعد نهو إتجاه الأسكندرية بالكامل للكوبريين وفتحه أمام حركة المرور والبدء في الاتجاه الثاني

• إنشاء عدد 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بتكلفة اجماليه حوالي 2 مليار جنيه

في إطار المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ليصبح أربع حارات بكل اتجاه

ماعدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل إتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري

تابع الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات الهيئة والمهندس علي عياد رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري أعمال تطوير وتوسعة الطريق حيث تفقد الوزير عدد 2 كوبرى علوى عند عرب الرمل و أجهور الرمل على طريق القاهرة – الأسكندرية الزراعي بطول 1500 متر فى الاتجاهين يتكون كل اتجاه من 3 حاره مروريه بعرض 12 متر بالإضافة إلى طريق سطحي يمين ويسار بعرض 3 حارة مرورية وحيث تم نهو إتجاه القاهرة الى الإسكندرية بالكامل و تم تحويل المرور عليه كما تم الإنتهاء من أعمال التوسعه السطحيه فى اتجاه الاسكندريه و تم البدء في اتجاه من الإسكندرية الى القاهرة حيث سيساهم المشروع في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل و منطقة أجهور الرمل و منع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى وخاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط القاهرة الإسكندرية للسكة الحديد

و تفقد الوزير عدد من قطاعات الطرق بالطريق مثل تطوير المسافة من الطريق الدائري حتى طوخ بطول 22كم ورفع كفاءة الطريق كما اطلع على معدلات تنفيذ عدد من القطاعات الأخرى

مثل رفع كفاءة الطريق و توسعته فى المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم وكذلك رصف ورفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات

كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ و إنشاء عدد 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بتكلفة اجماليه حوالي 2 مليار جنيه حتي تم الانتهاء من تنفيذ كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا ،وتم نهر إتجاه الأسكندرية بالكامل لكوبري عرب الرمل أجهور ويجري العمل بكباري ، جنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، كما تم الانتهاء من كوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة، وحيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية .

.وأكد وزير النقل على ضرورة تنفيذ هذه الكباري وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال .