عاجل- مصر ترحب بإنشاء مجلس قيادة رئاسى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - تابعت جمهورية مصر العربية، اليوم، باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسى بالجمهورية اليمنية؛ لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية فى اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.





وأوضح بيان صحفى، لوزارة الخارجية، أن مصر ترى فى هذه الخطوة تطورًا هامًا ترحب به لما نأمل أن تؤدى إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمنى-يمنى لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.

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