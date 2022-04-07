محافظ أسوان يتابع معدلات مشاريع «حياة كريمة» بقرى 3 مناطق

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية، جهود فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمعدلات المشروعات الجارية بأربع قرى مختلفة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة والتى يتبعها 84 قرية فرعية ونجعا تضم أكثر من 155 ألف نسمة.





وذكرت المحافظة - بيان اليوم الخميس- أن فريق عمل وحدة حياة كريمة برئاسة المهندس ناجح مصطفى مدير الوحدة قام بالمرور الميدانى على عدد من المشروعات الجارية بقرية الرمادى بحرى بمركز إدفو ومنها مشروع إنشاء المجمع الزراعى والتى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 85%، وأيضاً إنشاء المجمع الخدمى بنسبة تنفيذ 70%، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطة مياه الشرب ومحطة رفع الصرف الصحى، بجانب مشروعات إنشاء وحدة إسعاف ومبنى لوحة توزيع الكهرباء بالقرية.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم أيضاً تفقد عدد من المشروعات بقرية فارس بمركز كوم أمبو ومنها التشطيبات النهائية الجارية بالمجمع الخدمى والتى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 90%، وأيضاً المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 80%، بجانب مشروع إحلال وتجديد مركز شباب القرية والتى بلغت نسبة التنفيذ فيه إلى 85%، علاوة على تفقد التشطيبات النهائية بوحدة الإسعاف والتى وصلت إلى 75%؛ فضلاً عن تفقد التشطيبات النهائية بالعمارات السكنية وعددها 5 عمارات بواقع 40 وحدة سكنية ملحق بها حظائر للمواشى والطيور، وأيضاً إنشاء مبنى لوحة توزيع الكهرباء، ومشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وأعمدة الضغط المنخفض بالقرية.

وأضاف مدير وحدة حياة كريمة أنه تم أيضاً تفقد عدد من المشروعات بقرية الكفور بمركز كوم أمبو ومنها مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة تنفيذ 85%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الزراعى ومدرسة السبيل قبلى الإبتدائية والتى تضم 8 فصول، فضلاً عن تفقد التشطيبات النهائية لكوبرى "عرب الجندى" الذى يربط قرية الرغامة غرب بالطريق الزراعى الشرقى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة إنتقال المواطنين والمركبات المختلفة، لافتًا إلى أن فريق عمل حدة حياة كريمة اختتم جولته بتفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف دابود بقروى الدكة بمركز نصر النوبة حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 90%.