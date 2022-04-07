عاجل- الأرصاد تعلن درجات الحرارة الآن والظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن القاهرة سجلت 35 درجة مئوية، والظاهرة المؤثرة أتربة ومستوى الرؤية 4000 متر، ومطروح 37 درجة مئوية، والظاهرة المؤثرة رمال مثارة، ومستوى الرؤية 3000 متر، والإسكندرية 28 درجة، وبورسعيد 25 درجة مئوية، والإسماعيلية 30 درجة مئوية، والظاهرة المؤثرة أتربة ومستوى الرؤية 6000 متر.

وأسيوط 35 درجة مئوية، أسوان 41 درجة مئوية الظاهرة المؤثرة رمال مثارة ومستوى الرؤية 4000 متر، والأقصر 39 درجة مئوية، والظاهرة المؤثرة شوائب عالقة، والغردقة 34 درجة مئوية، وشرم الشيخ 29 درجة مئوية، والطور 35 درجة مئوية، وسانت كاترين 29 درجة مئوية، ومرسى علم 36 درجة مئوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد، فى بيان لها، إنه يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على جميع الأنحاء، ويكون لطيفا خلال فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الأرصاد عن وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد، والتى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.