المدرسة اليابانية بالخارجة تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أن المدرسة "المصرية اليابانية" بالخارجة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية للصف الأول الإبتدائى والصف الثانى الإبتدائى بالمسابقة العالمية للغة الإنجليزية والتى تم تنفيذها "أون لاين".





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى مشاركة الطلاب بالمستوى الأعلى ومن ثم الحصول على المركز الخامس عالميا للصف الأول الإبتدائى، والسادس عالميا للصف الثانى الابتدائى، حيث جرى ترتيب مراكز المدارس طبقا لتعاون وتكامل جميع الطلاب المشاركين فى المسابقة فى الصف الواحد. وأكد دعم المحافظ محمد الزملوط، ومبادرته فى تخفيض 50% من قيمة رسوم مصروفات المدرسة تخفيفا عن أولياء الأمور مما ساعد فى أن تكون المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة من أعلى المحافظات بالنسبة لأعداد طلاب المدارس اليابانية.

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