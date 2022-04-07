بالتعاون مع كامبريدج.. التخطيط تفتح باب التقدم لماجستير ريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فتح باب التقديم للدفعة الثانية من "برنامج الماجستير المهنى فى ريادة الأعمال وإدارة الابتكار" بالتعاون الأكاديمى مع جامعتى القاهرة وكامبريدج.





وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد- فى تصريح صحفى اليوم الخميس- أن البرنامج يهدف إلى تطوير رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم، وأنه يقدم عددًا من الدورات التدريبية فى مجالات إدارة الإبداع والابتكار، استراتيجية الأعمال والتسويق وتطوير المنتجات والخدمات، تطوير خطة العمل/ خطة المشروع، ومصادر تدبيرالتمويل، وأخرى فى ريادة الأعمال وإدارة الابتكار فى العمل.

وأوضحت هالة السعيد أن ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لها دور مهم ومحورى فى الاقتصاديات العالمية، لكونها من أبرز محركات النمو الاقتصادى التى تساهم فى خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، كما تكتسب ريادة الأعمال أهميتها من قدرتها على إحداث تأثير إيجابى داخل مجتمع الأعمال.

وأضافت : أن ريادة الأعمال لها القدرة على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية فى قطاعات الاقتصاد مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية فى جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية وفى مقدمتها خفض معدل البطالة، مؤكدة أن مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذى تستهدفه الدولة فى خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة فى السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور فى منتج قائم، والعمل على إشراك المواطنين فى ايجاد حلول.

من جانبها، أوضحت د.غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 أنه فى نهاية الدورة، يقوم المتدرب بإنشاء مشروع لتنفيذ ما تم تعلمه خلال الدورات التدريبية.

وأشارت خليل إلى أن معايير اختيار المشاركين تتضمن أن يكون المتقدم مصريًا، مع ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا، مع أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعى.

يذكر أن الشروط الخاصة باللغة الإنجليزية للمتقدمين للبرنامج تتمثل فى أن يلبى المتقدم إحدى الطرق بأن يحصل على 6 درجات كحد أدنى فى اختبار أيليتس، مجموع 65 درجة كحد أدنى فى اختبار تويفيل، مع أن يكون المتقدمون على مستوى جيد من المعرفة الريادية، من خلال إنهاء واجتياز دورات المرحلة الأولى "المليون رائد أعمال"، وعند استيفاء الشروط المذكورة أعلاه ، سيتم تحويل المتقدمين الذين تمت تصفيتهم من المرحلة الأولى إلى نظام التقييم الإلكترونى، حيث تختبر هذه المرحلة المهارات الشخصية والخبرة العملية ودوافع المتقدمين لدراسة البرنامج.