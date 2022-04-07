مجدى عاشور: حكمة الخالق تقتضى التيسير واستمرار نفحات رمضان طوال العام

جدة - نرمين السيد - قال المستشار العلمى لمفتى الجمهورية الدكتور مجدى عاشور، إن الله جعل فى الشريعة خواص وقواعد فقهية عظيمة منها التيسير والمرونة والسعة والشمول والعموم.. مؤكدا أن التيسير مبدأ قرآنى وشرعى: يقول تعالى" فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" و"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، والحرج بمعنى أن الشرع لا يريد عبادة فيها حرج حتى يكون فيها روح ووصل مع الله عز وجل.





وأوضح الدكتور مجدى عاشور - خلال لقائه فى الحلقة السادسة من حلقات برنامج " آيات محكمات" والذى نتناول فيه قبس من أنوار القرآن الكريم فى شهر القرآن، أن الإنسان لو انشغل بالحرج وبالعلة فى المرض وبالظرف وبالعذر الذى لديه فكيف له ان يتمتع بالعبادة، إن الإنسان ما لم يتمتع بالعبادة سوف يجدها ثقيلة وستكون عبئا عليه، إنما لو تمتعت وتلذذت بالعبادة سيكون هناك فارق كبير ستدخل على العبادة للراحة بها، مثلما قال سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم " أرحنا بها يا بلال" يقصد بها الصلاة.

وأضاف المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: لهذا نقول الشريعة تعامل كل إنسان وفقا لقدراته وإمكاناته، ولقد قلنا فى أول الحديث فى البرنامج عن ذوى الأعذار "المريض ومن فى حكم المريض". لأن السيدات ووفقا لخلقهن وهذه حكمة الله، يكون لديهن حيض "الدورة الشهرية"، الست يحدث لها فى وقت من الأوقات فى وقت من عمرها دورة أو هى فى مرحلة حيض أو ولدت وعندها دم نفاس مش قادرة وهذه خلقة ربنا هكذا هو خلقها هكذا، بعض السيدات من حبهن لشهر رمضان يغضبن انهن يفطرن فى أيام الدورة. غاضبين إن شهر رمضان سينقضى دون صومه أو صوم بعضه.

وتابع المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، ولهذا نقول للسيدات الفضليات لا تغضبن "اقرأوا قوله تعالى "فعدة من أيام أخر"، ينقضى رمضان ونصوم فى غيره، وكما قلنا ستشعر كل سيدة وفتاة بحلاوة وروحانيات رمضان فى وقت أخر غير رمضان وهى تقضى ما عليها، لأن فضل وتجليات شهر رمضان وأيامكم التى فيها العذر أو المرض عموما ستنتقل إلى الأيام التى ستقضيهن فيما بعد لأن الفضل الخاص بشهر رمضان سينتقل إليك فيما بعد رمضان فى الأيام التى ستقضى فيها ما فاتك بمعنى آخر ثواب أيام مؤجل وموجود كأنك واضع رصيد ومدخره لك الله تعالى، لأن رب رمضان هو رب الشهور كلها والله ذو فضل عظيم.

أما الجانب الآخر: أن ربنا سبحانه قام بتنويع العبادات لكى يتقرب إليه الإنسان إن لم يكن من باب صوم رمضان فلدينا الطاعات كثيرة ومتنوعة فالطاعات هنا ليست قاصرة على العبادات فقط ولكن إتقان العمل عبادة تقع الناس، عبادة صرف الأذى عن الناس عبادة قضاء الحاجات، أيضا قراءة القرآن الكريم من غير مس المصحف يعنى كمان ممكن بالنظر بالنسبة للحائضة سيكون بالنظر فقط لا بمس المصحف بالنظر. أيضا العبادة الأوسع بالنسبة للحائض ومن فى حكمها هى الذكر والصلاة والسلام على سيدنا النبى ومساعدة الفقراء والمساكين وأن يظل اللسان رطبا بالحديث الطيب من القول والتخلق بالأخلاق الحسنة، لافتا إلى أن دار الإفتاء تأخذ بالرأى القائل إن أقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يوما بمعنى آخر أن جميع السيدات يعرفن متى تبدأ فترة الدورة الشهرية. هناك من تعرف أنها ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام، وأكتر حاجة خمسة عشر يوما، ومن ثم إذا زادت فترة الدورة عن خمسة عشر يوما نقول لها اغتسلى من أجل الصلاة وما بعد الخمسة عشر يوما يسمى استحاضة وليس حيضا، وهو ما يترتب عليه إباحة المعاشرة الزوجية إذا كانت متزوجة، ولها أن تمس القرآن والمصحف وتقرأ فيه ينفع وأن تصوم وتصلى وهذا ما تأخذ به دار الإفتاء والأزهر الشريف.

كما تحدث المستشار العلمى لمفتى الجمهورية ـ عن النساء اللاتى يفطرن لعذر ثم يمتنعن عن الأكل والشراب طوال اليوم. يعنى باللغة المصرية مش يتكسر صيامنا ـ وقال نقول لكل سيدة منهن نحييك على هذا الشعور الطيب الأصيل ولكن عليك أن تعلمن أنه لا صيام لك لأنك مفطرة ولا ينعقد الصيام فى وقت العذر. تقولى سأتحمل الصيام. تحمل الصيام شيء واسقاط الفريضة شيء آخر، ولهذا يبقى لازم نكسر صيامنا بشرية ماء. هذه حاجات بسيطة زى أمهاتنا الله يرحمهم وأجدادنا الله يرحمهم وهذا ليس عيبا.

وتابع: وعليه يجب أن نكسر الصيام ونأكل حاجة خفيفة طالما كنت تريدين توقير والحفاظ على حرمة الشهر الكريم أو نأكل مع الناس أولى بمعنى ساعة المغرب نفطر معهم. وهذا شيء جميل إنما نغضب ليس فى الاسلام غضب أنما حلم وطاعة ما يحدث هو إرادة الله سبحانه وتعالى الذى خلق فسوى. لفتا النظر إلى أهمية احترام الانسان لخصوصية الآخرين والحفاظ على شعورهن سواء كانوا رجالا أم نساء وان نلتمس الأعذار للجميع، محذرا ممن يجرحون غيرهم ممن يفطرون فى رمضان، اتركه وشأنه وإن نصحته انصحه فى السر بأن يأكل أو يشرب فى مكان لا يراه فيه أحد أو اتركه وأنت تلتمس له ألف عذر وتقول فى نفسك لعله مريض. لا شأن لى به أنا مسئول عن نفسى فقط.

يذكر أن وكالة أنباء الشرق الأوسط قامت بتطوير منتجها الدينى وزيادة عدد البرامج الدينية التى تقوم بنشرها وإذاعتها احتفاء منها بشهر رمضان الكريم وبالنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والعلماء للمساعدة فى نشر صحيح الدين بعيدا عن الغلو والتطرف ومواجهة الشائعات وأكاذيب الجماعات المتطرفة، وتقوم منذ اليوم ومع أول أيام وليال شهر رمضان الكريم فى بث ونشر وإذاعة عدة برامج دينية ودعوية "برنامج "آيات محكمات" ويذاع لأول مرة، ويقدمه كل من الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية والزميل على السيد، وذلك على النشرة العامة والسوشيال ميديا الخاصة بالوكالة ومدته 5 دقائق، وبرنامج "مع الصائمين" ويذاع للعام الثانى على التوالى، وتستغرق كل حلقة منه ما بين 3 إلى 5 دقائق، ويتحدث خلاله كبار علماء الدين الإسلامى من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاءـ حيث سيذاع فى الساعة التاسعة مساء من كل يوم على مدى أيام شهر رمضان المبارك، وبرنامج "حديث السحور" ويذاع للسنة الثالثة على التوالى بالتنسيق والتعاون مع دار الإفتاء على النشرة العامة والصفحات المتخصصة والسوشيال ميديا بالوكالة ومواقع التواصل الخاصة بالوكالة على مواقع التواصل الاجتماعى.