التنمية المحلية: تمويل 24 ألف مشروع صغير بقروض 160 مليون جنيه خلال 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى إن صندوق التنمية المحلية نجح خلال الـ8 سنوات الماضية من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية، فى ضخ تمويل بقيمة 160 مليون جنيه إجمالى القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات فى الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022.





وأضاف وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم الخميس، أن نسبة مشاركة المستفيدين بهذه المشروعات قدرها 32 مليون جنيه وبإجمالى استثمارات 192 مليون جنيه، موضحا أنه تم تمويل 24349 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر وفرص عمل مباشرة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان.

وأوضح شعراوى أن صندوق التنمية المحلية يولى اهتماما لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصرى بما يتوافق مع توجيهات الرئيس السيسى فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومساعدة المرأة وأفراد الأسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتيح لهم دخلا ثابتا.

وأشار إلى أن الصندوق استطاع تكثيف نشاطه حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التى مولها صندوق التنمية المحلية للمرأة خلال تلك الفترة حوالى 14797 سيدة بنسبة مشروعات بلغت حوالى 64.9 % من إجمالى المشروعات وبلغ عدد المستفيدين من الرجال والشباب حوالى 8543 شخصا.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة فى الريف، لافتا إلى أنه يتم سنويا تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجهة للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقا لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.

وأضاف أن محافظات الوجه القبلى حظيت بنسبة كبيرة من إجمالى القروض الموجهة من الصندوق على مستوى المحافظات حيث احتلت محافظات المنيا وسوهاج بالصعيد المراكز الأولى بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق فى عدد المشروعات، حيث بلغت المنيا 4496 مشروعا باستثمارات 27 مليون جنيه، ونفذت محافظة سوهاج 2521 مشروعا بإجمالى استثمارات 17.8 مليون جنيه، فيما تصدرت محافظتى الغربية والدقهلية المراكز الأولى فى محافظات الوجه البحرى، حيث بلغ إجمالى المشروعات بالغربية حوالى 3010 مشروعات باستثمارات 18.9 مليون جنيه والدقهلية 2336 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 26 مليون جنيه.