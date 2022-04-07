/690690/موعد-وحكام-مباراة-بيراميدز-ومازيمبي-في-الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد مباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكذلك طاقم الحكام وحكام الفار للقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقرر أن تقام المباراة، في العاشرة من مساء يوم ١٧ أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، فيما سيكون لقاء الإياب يوم ٢٤ من نفس الشهر في الكونغو.

ويدير المباراة، الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول، والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني، والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع من الكاميرون، وحكم الفيديو المغربي عادل زوريق، ومساعد حكم فيديو المغربي فتيحة جرمومي.

ويراقب المباراة، توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتبقى لبيراميدز مباراة وحيده في بطولة كأس الكونفدرالية بدور المجموعات، أمام زاناكو بالقاهرة، في الثالث من أبريل القادم، على ملعب 30 يونيو.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ١٧ أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب مازيمبي بمدينة لوممباشي في الكونغو يوم ٢٤ من نفس الشهر.

ويتأهل الفائز من مباراتي مازيمبي والكونغو مع الفائز من مباراتي المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت كألاتي:

مباراة 1 - سيمبا التنزاني ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

مباراة 2 - الاتحاد الليبي ضد الأهلي الليبي

مباراة 3 - بيراميدز ضد مازيمبي

مباراة 4 - المصري ضد نهضة بركان

وتجري مباريات ربع النهائي على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 17 إبريل والإياب بعد أسبوع.

ومباريات نصف النهائي ستكون:

الفائز من مباراة 2 ضد الفائز من مباراة 1

الفائز من مباراة 3 ضد الفائز من مباراة 4