/690687/بعد-نفي-الحكومة-إلغاءها-اعرف-عقوبة-عدم--الالتزام-بارتداء-الكمامة

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الشائعات تفيد بصدور قرار من قبل الحكومة بإلغاء ارتداء الكمامات الطبية بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة، وهو ما نفته الحكومة، مؤكدةً أن هناك تشديد كبير على ارتداء الكمامات في الأماكن المقررة، وذلك بسبب مواصة انتشار فيروس كورونا.

دوت الخليج

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

غرامة عدم ارتداء الكمامات الطبية

وفي هذا الصدد، يرصد موقع دوت الخليج الغرامة المقررة حال عدم ارتداء الأشخاص الكمامات الطبية بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث أنه يتم تحصيل 50 جنيه غرامة من المخالفين لارتداء الكمامات الطبية، على أن يكون التحصيل بشكل فوري، وذلك وفقًا للقرار الحكومي الصادر في هذا الشأن.

وفي حال رفض المخالف دفع غرامة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المقرر لها، يتم اصطحابه للنايبة، ليقوم بدفع 100 جنيه إلى جانب الغرامة الأصلية، ليكون مجمل الغرامة 150 جنيها، وإذا أصر على عدم الدفع، يحول المخالف إلى المحاكمة.

وكانت وزارة الصحة قد شددت على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامي على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة، أو أثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، مع تطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين.

وأكدت هناك التزام من كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري بيان حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 559 حالة، ويأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تقوم الوزارة باجرائها طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ المتوسط اليومي للوفيات خلال نفس الفترة 8 حالات يوميا.