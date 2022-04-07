/690685/يحتفل-به-الأقباط-اليوم-ما-لا-تعرفه-عن-عيد-البشارة-المجيد-2022

احتفل أقباط مصر الأرثوذكس ، صباح اليوم الخميس، بعيد البشارة المجيد والذى بأتى بالتزامن مع الصوم الكبير، وكان قد بدأ الصوم الكبير فى 28 فبراير الماضى وسوف يستمر على مدار 55 يوما حتى ينتهي بعيد القيامة المجيد يوم 24 أبريل الجارى.

احتفالية عيد البشارة المجيد للأقباط 2022

وشهدت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلاة عشية عيد البشارة المجيد، مساء أمس الثلاثاء، وكان قد ترأس البابا تواضروس الثاني هذه الصلاة فى كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية بعد صلاة العشية مباشرا. كما أحتفلت الكنائس القبطية صباح اليوم الخميس بصلاة عيد البشارة المجيد.

وقامت كافة الكنائس القبطية الأرثوذكسية على مستوى كافة المحافظات المصرية، صباح اليوم الخميس، بإقامة أول قداس إلهي احتفالا بعيد البشارة المجيد.

عيد البشارة المجيد

ويعد عيد البشارة المجيد هو عيد مميز للأقباط الأرثوذكس ، وذلك لأن هذا العيد يعبر عن ميلاد السيد المسيح . كما يطلق على عيد البشارة المجيد رأس الأعياد، وذلك لأنه أول الأعياد المسيحية من حيث ترتيب الأحداث المتعلقة بميلاد السيد المسيح. وهذا العيد هو ذكرى للحدث عندما قام الملاك جبرائيل بتبشير السيدة العذراء مريم بميلاد المسيح فى كنيسة البشارة بالناصرية.

موعد عيد القيامة المجيد للأقباط

وسوف يحتفل الأقباط الأرثوذكس والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد يوم الأحد الموافق 24 أبريل الجارى، ويأتى هذا العيد بعد نهاية أسبوع الألأم وانتهاء الصوم الكبير.

ويسمى هذا الصوم بالصوم الكبير، وذلك لأنه يتضمن ثلاث أصوام: الصوم الأول وهو عبارة عن الاسبوع الأول فى الصيام الكبير ويطلق على هذا الأسبوع أسبوع الأستعداد، ثم القترة الأخرى فى الصيام الكبير وهى عبارة عن صيام لمدة 40 يوما، بالأضافة إلى الأسبوع الأخير من فترة الصوم الكبير وهو أسبوع الألأم الذي ينتهى بعيد القيامة المجيد يوم 24 أبريل الجارى.

ويأتى عيد شم النسيم مباشرة فى اليوم التالى لعيد القيامة المجيد، ويعتبر عيد شم النسيم هو عيد قومى يحتفل بيه كافة المصريين، ويمنح كافة الموظفون فى هذا عيد شم النسيم اجازة رسمية مدفعوة الأخر فى القطاع الخاص والقطاع العام.