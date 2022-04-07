/690664/بعد-خلو-مستشفيات-محافظة-البحيرة-من-مرضى-كورونا-المحافظ-يكشف-التفاصيل

أشاد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بجهود وزارة الصحة والمحافظة و رجال وسيدات الجيش الأبيض داخل محافظة البحيرة، مؤكدا على أن محافظة البحيرة لم تسجل أى حالة كورونا منذ 26 مارس الماضى.

نجاح محافظة البحيرة فى تسجيل صفر حالات لفيروس كورونا على مدار ال10 أيام الماضية

وأكد اللواء هشام أمنة، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، على أن نسبة تلقى اللقاحات داخل محافظة البحيرة هى أحد الأسباب الهامة التى أدت إلى خلو مستشفيات محافظة البحيرة من مرضى كورونا للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وأضاف أن محافظة البحيرة هى من المحافظات الأولى التى قامت بتطعيم مواطنيها بنسبة 143% ، مؤكدا على أنه لا يوجد أى فرد لم يتلق لقاح فيروس كورونا داخل المحافظة، مما أدى إلى استقرار الوضع الوبائى داخل المحافظة.

ولفت إلى أهمية حملات التوعية التى إطلاقتها المحافظة ووزارة الصحة والاعلام المصرى، مؤكدا على وجود تواصل مستمر بين المحافظة والوزارة وهيئة الدواء، بالأضافة إلى جهود وزارة الصحة مع كافة المحافظات من أجل توفير الأجهزة الطبية الحديثة وتوفير العلاجات فى كافة مستشفيات المحافظة.

وأشار إلى ما قامت بيه محافظة البحيرة من تكريم الجبش الأبيض، مشيدا بجهود المحافظة والجيش الأبيض ووجود تناغم بشكل كبير بين وزارة الصحة والمديرية الموجودة داخل المحافظة وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر.

ولفت إلى أن محافظة البحيرة كانت قامت بتخصيص 19 مستشفى فى منذ بداية الجائحة لعلاج كورونا من اجمالى 27 مستشفى موجودة داخل المحافظة، موضحا أن محافظة البحيرة قامت بإطلاق حملات ثابتة ومتحركة فى كافة النجوع والقرى لتطعيم كافة المواطنيين داخل المحافظة.

الصحة تعلن عن خلو محافظات البحيرة من مرضى فيروس كورونا

جدير بالذكر أن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان كان قد أعلن أمس الأربعاء عن خبر سار لسكان محافظة البحيرة وهو خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا.

واكد الدكتور حسام عبدالغفار أن تسجيل صفر حالات فى محافظة البحيرة يعد أمر يحدث لأول مرة منذ بدء الجائحة، لافتا أن جميع نتائح تحليل الPCR جاءت سلبية سواء للأشخاص المشتبه بهم داخل المحافظة أو المسافرين على مدار العشر أيام الماضية