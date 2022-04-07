سعفان يسلم 11300 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بشركة...

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة 11370 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم "الدفعة الثانية" ، حيث كانت "الأولى" 12166 ليصل الإجمالي إلي 24366 وثيقة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما سلم الوزير شيكات تعويضات من شركة مصر للتأمين لحالات الوفاة بأسماء كل من العامل ابانوب وجيه يوسف من محافظة المنيا بقيمة 100 ألف جنيه، والعامل كامل على ربيع على من محافظة الشرقية بقيمة 100 ألف جنيه ، فضلا عن 9 آلاف و850 جنيها مصاريف علاج للعامل شعبان حسن سيد من محافظة الوادى الجديد، و40 ألف جنيه تعويض بنسبة 40% عن العجز الجزئي للعامل عدلي رياض عيسى معوض من محافظة القاهرة.

وقال الوزير : إن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وأحمد نظمي وكيل المديرية.

فى مستهل كلمته هنأ الوزير الحضور بحلول شهر رمضان المبارك ، مشدداً على ضرورة تحمل المسئولية المجتمعية ، والتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد لتخطي الأزمات ، والتحلي بالأخلاق الحميدة التي لطالما كانت السبيل الوحيد لتقدم المجتمعات .

وقدم الوزير الشكر لمديرية القوى العاملة بالقاهرة والعاملين بها والذين قدموا مزيد من الجهد فى ملف العمالة غير المنتظمة المسجلين بها وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية المختلفة لهم ، بالإضافة إلى المنح الدورية السنوية في أوقات المناسبات والمواسم ، وكذلك المساعدة فى صرف الأدوية والعلاج وعمل عمليات جراحية كبري وصغري ، وذلك للمساعدة فى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .

ووجه الوزير المديرية بضرورة العمل على تكثيف عمليات التوعية والندوات التثقيفية في الشركات المختلفة حول دور المرأة المصرية العاملة فى التنظيمات النقابية خاصة فى ظل الدورة الانتخابية الجديدة للنقابات العمالية 2022 – 2026 ، إيماناً من الوزارة بحقها النقابي ودورها المهم فى المجالس النيابية والذى أكد على قدرتها على مواجهة الصعاب وإيجاد حلول لمشكلاتها ، وكذلك تكثيف عمل ملتقيات لتوظيف الشباب من الجنسين لتوفير فرص عمل لائقة تحسن من مستويات معيشتهم وتعينهم على متطلبات ومقتضيات الحياة المعاصرة .

كما وجه، بتكثيف ندوات التوعية حول انتخابات المنظمات النقابية العمالية القادمة ، من حيث ماهيتها ، وطبيعة اللجان النقابية ومهامها ، والجدول الزمني للترشح ، واشتراطات التقديم ، فى مواقع العمل المختلفة والشركات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية قبل بدء الانتخابات .

ووجه المديرية ، بالاهتمام بتوفير فرص عمل لـ "قادرون باختلاف" ودمجهم في المجتمع مع أشقائهم الأصحاء ، ليقوموا بدورهم المهم في التنمية وإحداث النمو والتقدم لمجتمعهم استمراراً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية والحماية لهم فى شتى المجالات .

وأوضح الوزير أن القيادة السياسية حددت عام 2022 ليكون عاماً للمجتمع المدني ، والذى لا يعني مؤسسات وجمعيات خيرية فقط ، وإنما هو أفراد المجتمع بأكمله ، فلا يوجد مجتمع بدون أفراد ، هم نسيجه والقادرين على تغييره للأفضل ، والتكاتف فيما بينهم والتعاون فى حل مشكلاتهم ، فهو السبيل لتخطي الصعاب والمحن ، داعمين لبعضنا البعض، وهو المطلوب من الجميع خلال الفترات القادمة .

ونوه الوزير ، إلى أن هناك العديد من الأحداث العالمية التي أثرت سلباً على المجتمعات ، منها ما استغله البعض لإحداث المزيد من الأزمات ، مما يدعو معه زيادة التوعية للمواطنين حول أمور مجتمعهم ومكانة الدولة المصرية بين دول العالم أجمع خاصة فى المجالات الزراعية والصناعية .

وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين ضد الحوادث حماية للأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه قال مدحت الغمراوي مدير مديرية: " اليوم تتشرف مديرية القوي العاملة بالقاهرة بتقديم الدفعة الثانية من وثائق التأمين علي العمالة غير المنتظمة لـ 11370 بشركة أوراسكوم للإنشاءات ، حيث وصلت الأولى 12966 وثيقة، ليصل الإجمالي 24 ألفا و366 وثيقة تأمين ، فضلا عن التأمين علي 13 ألفا و175 عاملا غير منتظم (قطاع 4 مقاولات)، مشيرا إلي أنه جاري التحضير للتأمين علي 8565 عاملا بإجمالي 5 ملايين و171 ألف جنيه.