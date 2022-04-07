الجيزة تضبط محتكرا للدقيق.. فيديو

جدة - نرمين السيد - شدد أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.





وأكد المحافظ ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدورى مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين. وشدد راشد على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بالتعاملات فى الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين. وفى ذلك الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر ومديرية التموين من ضبط منخل يدار بدون ترخيص يقوم بعملية تحويل الدقيق البلدى المدعم إلى دقيق استخراج 72%، وبفحص المكان تلاحظ وجود أكثر من 8 أطنان دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات بقصد احتكارها. وقد قامت محافظة الجيزة ممثله فى مركز منشأة القناطر وإدارة التموين بغلق المنخل والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية بمطحن الوحدة بإمبابة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

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