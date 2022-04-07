جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، بحضور اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تكثيف سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لتنمية مشروعات القطاع الزراعى المختلفة بها.





جاء ذلك فى مستهل الزيارة التى يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها، وبحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، فضلا عن مديرى مديرتى الزراعة والطب البيطرى وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة اجتماعا موسعا مع مديرى الادارات الزراعية والإصلاح الزراعى، واستصلاح الاراضى، والجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة، فضلا عن تفقد احد حقول الرى الحديث، والمجمعات الزراعية التى تنشأها وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية يستقبل وزير الزراعة لتفقد عدد من المشروعات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.