سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يلتقى بالمستشار الدبلوماسى لرئيسة المفوضية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة فى ضوء الزخم الذى تشهده العلاقات بين الجانبين لاسيما فى أعقاب الزيارة التى قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى بروكسل للمشاركة فى الدورة السادسة من قمة الاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى التى عقدت يومى 17 و18 فبراير 2022، وما تخللها من لقاءات رفيعة المستوى مع مسئولى مؤسسات الاتحاد الأوروبى ومجموعة من الشركات الأوروبية الكبرى.

وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك فى ضوء الفرص الواعدة التى يوفرها الاقتصاد المصرى للتعاون سواء على مستوى الشركات الأوروبية وجذب الاستثمارات أو على مستوى التعاون الحكومى، فى مجالات التحول الأخضر والرقمنة والنقل الذكى والبنية التحتية، خاصة فى ضوء ما يحققه الاقتصاد المصرى من معدلات نمو تعد الأعلى على مستوى المنطقة رغم تداعيات الجائحة العالمية.

كما ركز الاجتماع على أهمية تعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع الطاقة، فى ضوء وضعية مصر كمركز لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة، سواء الجديدة والمتجددة، وفى قطاع الغاز الطبيعى المُسال، أو الطاقة النظيفة بما فى ذلك إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائى، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى التحضيرات اللوجيستية والموضوعية الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخى وتداعياته على القارة الإفريقية.

ويُضاف إلى ذلك التنسيق الجارى مع الجانب الأوروبى بشأن عقد المؤتمر، وبما فى ذلك ترتيبات الزيارة المرتقبة للنائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية والمسئول عن الصفقة الخضراء "فرانس تيميرمانز" إلى القاهرة فى شهر أبريل الجارى.

ومن جانب آخر، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع مصر وعبر المفوضية الأوروبية فى مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية المترتبة على الأزمة فى أوكرانيا لاسيما فى مجال الأمن الغذائى.

كما تم التأكيد على أهمية الدور الحيوى الذى تضطلع به مصر فى استضافة ملايين من اللاجئين على أراضيها إلى جانب النجاحات المحرزة من جانب مصر على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية.